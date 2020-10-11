نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية وطلب قرض عن طريق مباشر الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية يندرج تحت بند أهم الخدمات التي وفرها بنك الراجحي أون لاين لصالح المستفيدين من القروض، سواء بنك الراجحي قروض شخصية أو التمويل العقاري بنك الراجحي وغيرها من الحلول التمويلية التي يوفرها البنك، ويمكن للمستفيدين الحصول عليها أون لاين، ومن خلال مباشر الراجحي للأفراد وسوف نتعرف على خطوات الاستعلام عن قروض الراجحي أو تقديم طلب قرض عن طريق مباشر الراجحي بالتفصيل، بالإضافة إلى القرض المؤجل من بنك الراجحي.

استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية

يمكن طلب قرض من بنك الراجحي بحسب الشروط المتوفرة للتمويل، فهناك أنواع عديدة من برامج التمويل، لكلًا منها شروطه وضوابطه التي حددها البنك، ولكن عندما تحصل على قروض الراجحي فإنك تحصل على قرض إسلامي يخضع إلى الشريعة والأحكام الإسلامية.

ويعمل تمويل الراجحي على سد حاجات العملاء، وخصوصًا في الوقت الحالي، وعقب فرض ضريبة القيمة المضافة، والأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، كما أن بنك الراجحي وفر تمويل بدون تحويل راتب بضوابط كثيرة، وأيضًا تمويل بدون كفيل، ويمكن من خلال موقع الراجحي الرسمي الاستعلام عن كافة البيانات التي تخص القروض، وعند التسجيل في الموقع سيكون من حقك، الاستعلام أولًا عن القروض الشخصية، وقيمتها، وما بقى من أقساط.

طلب قرض عن طريق مباشر الراجحي

ويمكن تقديم طلب قرض من بنك الراجحي أون لاين من خلال الخطوات التالية فقط:

ستقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي أون لاين.

عليك النقر على تبويب تقديم الطلب التي تظهر أسفل بيانات أنواع التمويل المتاحة في الموقع.

قم بتعبئة كافة البيانات، ورفع صورة من الهوية الوطنية أو صورة الإقامة، وكافة الأوراق الرسمية التي يحتاج إليها البنك.

ثم عليك أن تقوم بإدخال بيانات العمل وبيانات السكن وقيمة الراتب الذي تتحصل عليه شهريًا أو الإجمالي سنويًا.

ثم قم بتقديم الطلب وانتظر حتى يتم الرد عليك.

قروض الراجحي كم راتب

ويمكن من خلال حاسبة التمويل الشخصي أو العقاري من بنك الراجحي التعرف على قيمة الراتب اللازمة للحصول على القرض، كما يمكن التعرف على قيمة القسط الشهري بناءً على قيمة التمويل الذي تريد الحصول عليه، وحينها يمكن استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية 1442.