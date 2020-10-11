نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن التعاميم برقم الهوية عبر بوابة أبشر للخدمات الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن التعاميم برقم الهوية من أكثر الخدمات التي يقبل عليها المواطنين بعد أن أطلقتها وزارة العدل السعودية، فبعد أن قدمت الاستعلام عن حالة القضية وأيضًا استعلام عن موعد قضية من خلال بوابة الوزارة الرسمية، أكدت على إمكانية استعلام عن قضية من خلال موقع بوابة أبشر الإلكترونية، ووفرت أيضًا وزارة العدل خدمة استعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية وذلك لمن لم يقم بتنفيذ الحكم القانوني الذي طُبق عليه، ومن يرغب في التصالح أطلقت لصالحه منصة تراضي تسجيل دخول.

الاستعلام عن التعاميم برقم الهوية

نظمت القوانين السعودية الحياة بين المواطنين، وجعلت الجميع ملتزمًا بكل ما أُنزل من لوائح وقوانين، وقد قامت وزارة العدل وغيرها من الوزارات بإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية المتميزة التي تسهل للمواطنين التعرف على القوانين، والاستعلام عن الخدمات لتنفيذ القانون، وخصوصًا بوابة أبشر الإلكترونية التي أتاحت الفرصة للجميع للتعرف على خدمات متنوعة.

الاستعلام عن التعاميم الأمنية بوابة أبشر

وبوابة أبشر تابعة إلى الوزارة الداخلية السعودية، وأطلق من خلالها فرصة الاستعلام عن التعاميم الأمنية بالطريقة التالية:

يمكن أولًا الدخول إلى موقع بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية.

تسجيل الدخول بكلمة المرور واسم المستخدم.

الدخول إلى تبويب خدماتي، ثم زيارة قطاع ديوان الوزارة.

الدخول الآن على خدمة الاستعلام عن التعاميم.

عليك أن تقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية، ثم النقر على تبويب استمرار حتى تحصل على الخدمة.

استعلام عن موعد قضية

وفي حالة الرغبة للتعرف على موعد القضية برقم الهوية في حال كنت صاحب الدعوى أو المدعى عليه فيمكن اتباع الخطوات التالية:

ستقوم بزيارة موقع وازرة العدل السعودية.

قدم بياناتك الشخصية المتمثلة في تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية.

أدخل رقم التأكيد والذي يتكون من مجموعة من الأرقام الواضحة.

قم بالنقر على تأكيد حتى تقوم بالدخول والتعرف على مواعيد القضية، أو هل تم الحكم فيها أن لا.

وبعد حصولك على الاستعلام عن التعاميم برقم الهوية من خلال بوابة أبشر أصبح بإمكانك التعرف على سبب إيقاف الخدمات، أو هل تم الإيقاف أم لا، ولكن ينصح بضرورة سداد قيمة الخدمات التي تحصل عليها، أو تنفيذ الأحكام القضائية حتى لا تعرض نفسك إلى توقف خدماتك.