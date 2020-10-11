هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة الليث تفعل حملة (الصلاة نور) ميدانياً وتوعوياً

دوت الخليج : هدى العبدالله – الطائف

بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الليث في تنفيذ برامج وفعاليات حملة (الصلاة نور) ميدانياً و توعوياً ، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حيث كثفت التواجد الميداني بدوريات راجلة وراكبة في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة.

كما نشرت عدداً من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة.

من جهة أخرى اطلع سعادة محافظ الليث الأستاذ عمران الزهراني على خطة العمل الميداني والتوعوي خلال زيارة فضيلة رئيس هيئة المحافظة الشيخ حسن بن محمد البركاتي للمحافظة حيث أبدى سعادته إعجابه ودعمه للحملة عبر تسهيل كافة السبل لنجاحها.

وقد ذكر فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أنه تم تفعيل حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة لحث أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهات من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وفقه الله.