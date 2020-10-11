بصمتك الأخيرة … تفرق

في تجديد لأسلوب المقالة العصرية الحديثة … فقط في دوت الخليج

رئيس التحرير

عماد الصاعدي

الافتتاحية

تتعدد البصمات في مناحي الحياة لتترك أثراً كبيراً تُخلده في نفوسنا.. فهي تمثل الواقع الجميل لنا وتختلف البصمات من شخص إلى شخص , وقد تختلف أيضاً في العديد من الجوانب سواءً من الناحيّة العلميّة أو النفسيّة أو الوجدانيّة أو الأدبيّة والتاريخيّة.. وحتى في الإعجاز العظيم في خلقها وتكوينها ومن هذا المنبر ” دوت الخليج ” نرسم اليوم خطة جديدة ونُحلل ما بيّن السطور بِمشرط الجراح

…ومَقص الرقيب … ومَضمُون الكلمة … لنُجدد مَضامِين الأساليب في أقوى القراءات النقديّة في المقالة العصريّة الحديّثة.

أدبياً

تسمو الحياة بناظرها وسط عتّمة من لون السماء الصافيّ في ليلها الداكنّ ببروزها البرونزيّ , وتتلألأ النجوم ببريق لمعانِها , فتحلق بنا النظراتُ إلى جمالها وسحرِها الوّهاج وتُذكرنا ببصماتٍ تَحَدثَ الجميع عنها , لتأخذنا إلى مدى بعيد من العمل والإصرار والمداومة لوضع بصماتنا الأخيرة لتكون راقية في لبِناتها لِنُأثر في الغير بما هو جميل أن يُقال وأن يُفعل وأن يكون حذو هذه البصمة الكثير من البصمات المؤثرة لإحداث الفارق والتميز فيه .. وفي الأخير دائما نُكرر” البصمة الأخيرة … فارقة ” .

وجدانياً

لاشك أن البصمة الأخيرة مميزة في حياة كل إنسان في فرحه وسعادته وهي السعادة المتناهية في ذاته لتحقيقها , وتمثل جزاءاً من واقعه الذي يعيشه ويرسم بها معالم كبيرة لتجاوز الكثير من العقبات والتي تتطلب صبراً وعزماً صادقا ً على بلوغ مرامه , فالابتسامة التي يصنعها للغير تعود على نفسيته بالأمل والتفاؤل ومواصلة المسير لتحقيق بصمات واثقةٍ , لتبقى هذه الابتسامة عامرةً في مُخيلاتنا ولتُزهر بها الروح وتُعمر بها قلوبنا لتدوم المحبة والسلام .

عِلمياً

في الآونة الأخيرة أصبح من السهل التعرف على بـ”صمات الأصابع” بطريقة آلية سريعة، ذلك نتيجة التقدم في قدرات أجهزة الحاسب الآلي، وهو ما يطلق عليها تقنية التعرف على بصمة الإصبع، ولا يمكن تخمين بصمة الإصبع، مثل ما نستطيع تخمين كلمة السر في أجهزة جوالتنا وحواسيبنا , وتُعد بصمة الأذن الأبرز اكتشافاً ، حيث يتم إرسال صوت عبر الأذن ويرجّع صداها، ويمكن لهذه التقنية أن تحلّ مكان بصمة الإصبع في المستقبل، كما أنها تُنقلنا إلى حقبةٍ جديدةٍ من عالم الأمن السيبراني. .

تاريخياً

عُرفت الجريمة مُنذ فجر البشرية مُنذ هابيل وقابيل حيث وقعت أول جريمة قتل في التاريخ الإنساني وتطورت وسائلها ومنها نتطرق إلى دور قصاصي الأثر وتتبعهم وتحديد آثار الإنسان والسيارات والحيوانات فهم لديهم مِيّزة الفراسة وصفاء الذهن ويساندهم ذلك خبرة طويلة ورغم تطور الأجهزة الحديثة والاستعانة بها في الكثير من أمور الحياة إلا أن قصاصي الأثر ما زالوا حتي اليوم يحتلوا مكانة مرموقة ويحظوا بالتقدير والإعجاب وتستعين بهم الجهات الأمنية للبحث عن الفارين من العدالة أو من تاهت بهم السبل في الصحراء .

ثقافياً

تعددت المؤلفات عن صلب وعنوان موضوعنا اليوم بشتى مجالاته ومنها عينة معبرة وتجارب للتميز وبصمات فارقة لأصحابها ومنها كتاب بصمة حياة سيرة وأفكار وذكريات لعبدالله العقيل , وكتاب ملهمون لصالح الهزيم , وكتاب مضاد حيوي لليأس ” قصص نجاح سعودية ” للمؤلف عبدالله المغلوث , وكتاب بصمة إيجابية للمؤلفة لمياء الدوسري .

أدوات النقد الحديثة :

مقص الرقيب :

هو أداة تستخدم في التحرير الصحفي وهي الرقابة الذاتيّة والامتناع عن إظهار فكرة أو معتقد أو وجهة نظر يعتقد صاحبها بأنها قد تكون غير مقبولة عند الآخرين، فهي تفكير وشعور داخلي يمنع أو يسمح للشخص بقول أو كتابة أمر معيّن .

مشرط الجراح :

هي لفظة جديدة طرأت مؤخرا وكثر استخدامها في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الكتاب في مقالاتهم تعبيراً منهم عن إلى الإشارة والتنويه عن حادثة ما .

مضمون الكلمة :

الكاتب الجيد هو الذي يمتلك القدرة في استغلال تلك الكلمات الدلالية الواضحة والتي فيها معاني والفاظ من بحور البلاغة والأدب والتعبير بها وخصوصا في مقالاته الخاصة لكي يستطيع جذب الزوار لقراءتها وبالتالي تحقيق نسبة عالية من الإقبال عليه في متابعته .ولا تقل عدد الكلمات في المقالة عن 300 كلمة .

الأسلوب الجديد :

يكُمن في اختيار المقالة بأسلوب يتناسب مع محتوي المقال ولا يؤثر عليه بشكل سلبي فمن الضروري أن يكون الأسلوب واضحا ً في المقدمة وفي خاتمته ووسطه وبعيدًا عن الغموض حتى يتسنى للقارئ معرفة الهدف من كتابة المقال وعدم وجود حشو الزائد الذي له نتائج سلبية ليست مرجوة منه مما ينعكس على متابعة الكاتب من القراء وأخذ صورة خاطئة عنه وعن كتابته .

التسويق له :

المحتوى الجيد يفرض نفسه وقوته على القراء اذا كان بأسلوب شيق, إذن فهو يستلزم التسويق له من خلال محركات البحث بالكلمات الافتتاحية واستخدام الخط مائل أو شكل الخط العريض أو من الممكن أيضا وضع خط أسفلها مما يعطيها أهمية خاصة في محركات البحث فيستطيع الزائر البحث عنها بسهولة ويسر .. لتحقيق الزيادة من إقبال الزوار لقراءة المقالات .