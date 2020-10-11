نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي 1442ه‍ بعد التعديلات الجديدة وطريقة حل الواجبات المدرسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي 1442ه‍ بعد التعديلات الجديدة، التي حدثت بعد قرار الدكتور حمد آل شيخ بإستكمال منظومة التعليم عن حتي نهاية الفصل الدراسي الأول، ووفقاً للمتغيرات يتم إتخاذ القرار الذي من شأنه أن ترجع الدراسة حضوريا من جديد أو يستكمل هذا العام كله عن بعد، لذا يعد رابط منصة مدرستي هو الخيار الأول الذي يبحث عنه الطلاب والطالبات وأولياء الأمور نظراً لكونه المنصة التعليمية البديلة للدراسة عن بعد، والتي حققت مبتغاها في أول 7 أسابيع في منظومة التعليم عن، ولقيت إشادة كبيرة من قبل المسؤولين عن التعليم في المملكة العربية السعودية.

رابط منصة مدرستي 1442ه‍ بعد التعديلات الجديدة

يمكنك عزيزى الطالب عزيزتي الطالبة الوصول الدخول إلي رابط منصة مدرستي وتسجيل الدخول بعد الضغط على كلمة التسجيل، ثم القيام بإدخال المعلومات والبيانات المطلوبة يذكر أن بيانات دخول الطلاب والطالبات هي نفس بيانات نظام نور التعليمي، بعد القيام بالدخول إلي المنصة التعليمية تجد أمامك العديد من الخدمات والمزايا المدرسية التي تسهل علي الطلاب والطالبات سير العملية التعليمية الجديدة، كما يمكنك أيضاً الدخول إلي منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا عن طريق الدخول إلي تطبيق توكلنا وإتمام عملية تسجيل الدخول ثم الضغط على منصة مدرستي.

طريقة حل الواجبات المدرسية عبر منصة مدرستي

أعلنت وزارة التعليم السعودية اليوم عن خطوات حل الواجبات المدرسية وذلك بعد أن نشرت فيديو مدته الزمنية قليل جدا به كل الخطوات التي يتمكن أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات من أداء الواجبات والاختبارات المدرسية بكل سهولة.

آلية الدخول إلي الفصول الافتراضية عبر ميكروسوفت

يتمكن الطلاب والطالبات حضور الفصول الافتراضية عن بعد ومتابعة الدروس التعليمية عبر القيام بإتباع عدة خطوات بسيطة كالتالي:

يجب في البداية تحميل مايكروسوفت تيمز سواء علي أجهزة المحمول أو تحميل تطبيق تيمز علي الكمبيوتر.

سواء علي أجهزة المحمول أو تحميل تطبيق تيمز علي الكمبيوتر. ثانياً تقوم بتسجيل الدخول في التطبيق وتسجيل البيانات المطلوبة.

تحديد الفصل الافتراضي المقرر له.

ثالثاً بعد القيام بتحديد الفصل الافتراضي سيتم الإنتقال مباشرةً إلي غرفة البث لحضور الحصص الافتراضية.

محتويات منصة مدرستي

تحتوي المنصة التعليمية الالكترونية مدرستي على العديد من الأدوات التي توفر الجهد للطلاب والطالبات وذلك من خلال ضخها بالمعلومات والكتب والفيديوهات التعليمية لكل مرحلة دراسية على حده، ونلاحظ أيضا تواجد التالي:

كتب دراسية إلكترونية جاهزة بروابط تحميل مباشر يتمكن الطلاب والطالبات في تحميلها فى عدة ثواني قليلة.

توافر العديد من الأسئلة التي تتجاوز 1000 سؤال إلكتروني، بالإضافة إلي الحلول السهله البسيطة.

توافر العديد من الإختبارات التي من خلالها يستطيع الطلاب والطالبات الاستعداد للاختبارات النهائيه.

يمكنك من خلال المنصة الاستفادة من التعليم الالكتروني عبر إتباع الحصص الافتراضية.

كما يمكنك التعرف على جداول ومواعيد الدراسة عبر قنوات عين التعليمية من خلال رابط التعليم عن بعد كما تجد أيضا فيها الطريقة الصحيحة لحماية حسابك من الاختراق.