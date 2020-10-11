نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر جوال هواوي Y9a في السعودية وأهم خصائصه ومميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر جوال هواوي Y9a في السعودية نقدمه لكم من خلال هذا المقال عبر ” ثقفني” وأيضاً أهم مميزات جوال هواوي y9a والتي تجعلك تختاره عن أي جوال آخر، تعد أسعار جوالات هواوي في السعودية في متناول اليد وتقدم خدمات ومميزات عديدة في مقابل السعر المدفوع، ويعد جوال هواوي Y9a من الجوالات التي حققت نجاحاً باهراً منذ إصداره في شهر سبتمبر الماضي، ويعتبر من الهواتف التي كسرت قوانين الفئة y منذ بداية إصدارها، نتابع الآن سعر ومواصفات جوال هواوي Y9a في السعودية في معظم أماكن بيع وتداول الجوالات.

سعر جوال هواوي Y9a في السعودية

بدأ يتوفر جوال هواوي Y9a للطلب المسبق عن طريق متجر هواوي الإلكتروني في المملكة العربية السعودية ومتجر هواوي الرسمي الموجود في الرياض بارك بالعاصمة الرياض، وذلك مقابل سعر ممتاز مقابل المواصفات التي يوفرها لك الجوال حيث يكون سعره 1099 ريالاً سعودياً، الهاتف يأتي معه هدية قيمة وهي سماعة هواوي بلوتوث.

مواصفات جوال هواوي Y9a

يأتي الجوال بثلاثة ألوان وهي الأسود الليلي والفضي الفضائي ولون الساكورا الوردي.

شاشة كبيرة بحجم 6.63 بوصة بحواف مستديرة،دقة الشاشة full HD.

يعمل الهاتف على نظام تشغيل أندرويد 10.1.

ذاكرة 128 جيجا بايت وذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجا بايت يوجد به إمكانية الدعم بذاكرة خارجية تصل إلى 265 جيجا بايت.

بطارية متصلة بالجهاز بسعر 4200 مللي أمبير مما يعني أنه يمكنك استخدامه لساعات طويلة، وكذلك فهو سريع الشحن.

يدعم اربع كاميرات خلفية منها كاميرا 64 ميجا بكسل للتصوير العريض، وكاميرا 16 ميجا بكسل، وكاميرتين 2 ميجا بكسل، بينما الكاميرا الأمامية بسعة 8 ميجا بكسل.

يحتوي على قارئ بصمة الإصبع ومستشعر الضوء.

يدعم الهاتف الاتصال عن طريق شريحتين.

شاشة كاملة بدون نوتش، فالكاميرا يتم رفعها لأعلى حتى تستوعب الشاشة كامل الجهاز.

من أهم مميزات جوال هواوي Y9a انه هاتف اقتصادي يعطيك مميزات الهواتف ذات الفئات الأعلى.

محتويات علبة جوال هواوي Y9a