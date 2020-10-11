عقوبة عدم تجديد هوية المقيم و هل تجديد هوية المقيم كل عام واجب؟

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عمر شويل - جدة يظن بعض المقيمين أن تجديد هوية المقيم كل عام واجبة، ولا يعرفون موعد تجديد هوية المقيم الحقيقي، وعقوبة عدم تجديد هوية المقيم ، ولعل ذلك يُحدِث الكثير من القلق لدى المقيمين، الأمر الذي يدفعهم للاستفسار عن الأمر، كما فعل أحد المقيمين على الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات السعودية على موقع تويتر.

أرسل المقيم سؤاله في تغريدة تضمنت التالي:

السلام عليكم، بالنسبة لإقامة الخدمات الإلكترونية، هل لازم تتجدد البطاقة كل سنة، علما بنظام أبشر مجدده وتاريخ الإصدار ١٩٣٨ ومكتوب عليها مكان الإصدار الخدمات الإلكترونية؟

تجديد هوية المقيم كل عام هل هي واجبة؟

قامت المديرية العامة للجوازات السعودية بتحديد مدة تجديد هوية المقيم المقررة، حيث رد على الاستفسار السالف ذكره بأنه نعم، يجب أن يتم تجديد هوية المقيم كل عام إلكترونيا، وذلك من خلال منصة أبشر، عن طريق حساب صاحب العمل.

مدة صلاحية هوية المقيم

أما عن مدة صلاحية بطاقة هوية المقيم، فهي خمس سنوات، إذ لا يعني أنها تُجدد إلكترونيا أن صلاحيتها لا تُجدد، فصلاحية البطاقة يتم تجديدها كل خمس سنوات، ويتم خلال الخمس سنوات التجديد إلكترونيا كل عام من خلال منصة أبشر.

عقوبة عدم تجديد هوية المقيم

تؤكد المديرية العامة للجوازات السعودية أن من يتخلف عن تجديد هويته من المقيمين يتعرض لعقوبة تصاعدية

عقوبة عدم تجديد هوية المقيم للمرة الأولى : يُعاقب من لم يتم تجديد هويته من المقيمين للمرة الأولى بغرامة قدرها خمسمائة ريال سعودي.

عقوبة عدم تجديد هوية المقيم للمرة الثانية : يُعاقب من لم يتم تجديد هويته من المقيمين للمرة الثانية بغرامة قدرها ألف ريال سعودي.

عقوبة عدم تجديد الهوية للمرة الثالثة : يُعاقب من لم يتم تجديد هويته من المقيمين للمرة الثالثة بأقصى عقوبة، وهي عقوبة الإبعاد عن المملكة العربية السعودية.

هذا وقد قامت الحكومة عن طريق منصة أبشر بإتاحة التجديد الإلكتروني للإقامة حرصا منها على سلامة وصحة المقيمين، وتسهيلا عليهم، ويأتي ذلك في إطار الخطة العامة للتحول الإلكتروني التي تتبناها المملكة لتحويل كل ما يمكن تحويله من خدمات وإجراءات من الشكل التقليدي إلى الشكل الإلكتروني، مواكبةً منها للتقدم العالمي على الصعيد التكنولوجي، وتسهيلا على المواطنين والمقيمين.