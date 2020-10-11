الزعاق: اليوم آخر سهيل وغدًا الإثنين أول الوسم.. وهذه أبرز صفاته

بلادي – الرياض :أوضح الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم (الأحد) هو آخر أيام سهيل، وغدًا الإثنين هو أول الوسم.

وأكد الزعاق أنه الموسم يعتبر من ألطف وأجمل المواسم على مستوى العالم العربي والخليج على وجه الخصوص، وأن الرياح الشمالية المصحوبة بالبرودة تنهض خلاله، وتكمن أهميته في أجوائه اللطيفة على وجه العموم، وأمطاره.

وتابع أن الأرض تقبل خلال هذا الموسم غرس الشتلات، وبذر جميع المزروعات الشتوية، منوهًا إلى أن التغيرات في الأجواء ستلاحظ هذا الأسبوع.

وأضاف أن سبب تسميته بالوسم، لأنه يسم الأرض بالنبات، وتسمى السحب التي تتكون في أول موسمه بالمرابيع، وأمطار الموسم مباركة وإن كانت قليلة.

يذكر أن عدد أيام الوسم الحسابية 52 يومًا، مقسمة على 4 نجوم، كل نجم 13 يومًا، وواقعيًا، يصل عدد الأيام إلى 72.