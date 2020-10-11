“صحة الرياض” تفعل العيادة المتنقلة لفحص الجلوكوما واعتلال الشبكية لمرضى السكري

بلادي – الرياض :فعّلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، العيادة المتنقلة لفحص الجلوكوما واعتلال الشبكية لمرضى السكري، وذلك في عدد من محافظات المنطقة.

وأوضحت صحة الرياض، أنه جرى إقامة عيادة في مستشفى القويعية، بمشاركة أطباء استشاريين في العيون بالتعاون مع مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي، وعيادة في مستشفى شقراء العام، مبينة أنها ستستأنف هذه الخطوة في مستشفى عفيف العام والزلفي والأفلاج والسليل وحوطة بني تميم ووادي الدواسر، بعد انتهاء الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس “كورونا”.

وأبانت أنه سيتم توفير المستلزمات الطبية واستقطاب الكوادر الصحية المؤهلة في عيادات العيون لتعزيز التكامل بين المستشفيات بهدف خدمة المجتمع حيث جرى تحديد أجهزة الكاميرا الرقمية لفحص قاع العين (جهاز تصوير الشبكية) المتوفرة في مستشفيات خارج الرياض والاستفادة منها في الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية لمرضى السكري.

وأشارت إلى أنه سيتم إنشاء وحدة عيون بأجهزة متكاملة في كل من مستشفى الملك خالد في الخرج، ومستشفى الملك خالد في المجمعة، ومستشفى القويعية العام، وكذلك توفير جهاز الأشعة المقطعية للعين في مستشفى الدوادمي، وجهاز الفاكو لجراحات المياه البيضاء في مستشفى حريملاء العام.