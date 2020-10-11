فيديو.. لحظة انفجار جوال بوجه صاحب أحد المحلات في تبوك

بلادي – الرياض :أظهر مقطع فيديو متداول، لحظة انفجار جوال في وجه صاحب محل لصيانة جوالات بمدينة تبوك، وكاد الأمر يتسبب في اندلاع حريق ضخم داخل المحل. وبدا في الفيديو الذي سجلته كاميرا المراقبة، صاحب المحل أثناء إجراء صيانة لجوال أحد الزبائن، حيث انفجر الهاتف بوجهه وتتسبب في اشتعال كتلة نارية بعد سقوطه على الأرض، فيما سارع صاحب المحل إلى إخماد النار المشتعلة قبل نشوب حريق داخل المحل. وذكرت مصادر أن الانفجار حدث بسبب بطارية الجوال، فيما أصيب صاحب المحل بإصابات خفيفة.

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