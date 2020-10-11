“سكني” يكمل تسليم “الفلل الجاهزة” في 18 مشروعاً خلال سبتمبر الماضي

بلادي – الرياض :كشف برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، اليوم (الأحد)، أنه سلم فللا جاهزة في 18 مشروعًا في 10 مناطق، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح البرنامج أن التسليم تم بعد استكمال المستفيدين عمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي، مشيرًا إلى أنه تم تسليم فلل جاهزة في مشاريع إسكان الدوادمي، والزلفي، وثادق بمنطقة الرياض، ومشروع إسكان الخرمة في مكة المكرمة، ومشاريع إسكان بريدة، وعنيزة، والمذنب في القصيم، بالإضافة إلى مشروعين في المنطقة الشرقية، إسكان حفر الباطن، وإسكان الأحساء.

وأبان أنه تم التسليم في مشروع الضاحية في جازان، ومشاريع إسكان رفحاء، وطريف، وعرعر في الحدود الشمالية، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروع إسكان تيماء في منطقة تبوك، بالإضافة لمشروعين في منطقة الجوف إسكان سكاكا1، والقريات، ومشروع إسكان نجران في منطقة نجران.

وتتوزع مشاريع الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إذ تبلغ 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا” تصل مساحتها إلى 500 م2 للفيلا الواحدة، وتتميز بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه.

إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، وتخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها.