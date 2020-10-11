“الصحة”: تسجيل 25 وفاة و323 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وشفاء 593 حالة

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد) تسجيل 323 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 339267 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 5043 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 593 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 325330 حالة، لافتة إلى أن هناك 8894 حالة نشطة حالياً، من بينها 826 حالة حرجة.