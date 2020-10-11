نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول علي وحدة سكنية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدات التي تقدمها مؤسسة الوليد بن طلال يشغل بال العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالبحث بشكل كامل عن تفاصيل هذه الخدمة وكيفية التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية، لذلك يلجأ الكثير من الموطنين إلي البحث عن طريقة للحصول علي المساعدات الإنسانية التي يديرها رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، حيث تعد من أهم مؤسسات التي تعمل في خدمة الأعمال الخيرية وتعمل في مجال الخير، حيث تعمل في مساعدة الأسر الذي ازداد عليهم الحمل التي أصبحت شديدة الاحتياج والتي تعاني من مشاكل اجتماعية للمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وقد تساعد في وحدات سكنية ومساعدات بسيارات للمواطنين الذين يحتاجون إلي ذلك، ولذلك سوف نقدم لكم رابط التسجيل بموقع الوليد بن طلال للحصول علي مساعدات من تلك المؤسسة الخيرية.

شروط مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الخيرية للحصول علي وحدة سكنية

تطلب المؤسسة بعض الشروط الضرورية و تشغل بال العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية متوفرة في الأشخاص من أجل امتلاك سيارة أو وحدة سكنية ولذلك يقومون بالبحث بشكل كامل عن تفاصيل هذه الخدمة والطريقة السليمة لطلب وحدة سكنية أو سيارة من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية ومن أهم هذه الشروط:

دخل الأسرة الشهري يجب أن لا يقل عن 3000 الآف ريال سعودي.

ألا يمتلك الشخص غير ممتلك أي عقار أو سيارة باسم الشخص الراغب حتي يستفيد من برامج مؤسسة الوليد الخيرية.

لا يمكن استخدام الأنشطة التجارية كما لا يكمن أفعال مخالفة للدين نهائياً، كما يجب الحفاظ علي السكن بعد استلامه ولا يمكن تعديل داخل السكن.

لا يمكن المتقدم أن يبيع العقال الخاص يجب أن يكتب الشخص تعهد علي نفسه.

خطوات التسجيل بمؤسسة الوليد بن طلال للحصول علي وحدة سكنية

يجب إتباع الخطوات التالية لكي يتم التسجيل في الموقع الخاص بالوليد بن طلال.

يبدأ الدخول إلي موقع المؤسسة الخيرية عبر الرابط، وهو الموقع الرسمي لجميع المواطنين. بعد ذلك يتم اختيار أمر تسجيل جديد بعد الدخول علي الموقع. بعد ذلك يتم تسجيل أسمه رباعي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف، بالإضافة إلي الرقم الخاص بالهوية الوطنية، وجميع البيانات الشخص للاستفادة من البرنامج الخيري. بعد ذلك يتم تسجيل الحساب الخاص بك علي توتير. يقوم المستفيد التأكد من صحة البيانات المسجلة ثم يقوم المستفيد الضغط علي تسجيل وانتظار الرد من المؤسسة في اسرع وقت.

رقم مؤسسة الوليد بن طلال الخيري

يمكن لأي موطن الراغب للاستفسار عن بعض الأسئلة بخصوص المساعدات المقدمة من المؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، يمكن الاتصال علي الرقم الخاص لاستفسار عن ما تريده 966112110000، من خلال هذا الرقم يستطيع أي شخص معرفة كل سؤال التي يرغب بها في حالة الرغبة.