نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل بموقع الوليد بن طلال مساعدات السكن والسيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن التسجيل بموقع الوليد بن طلال مساعدات السكن والسيارة هو محور موضوعنا في هذا المقال فهو من أبرز الشئون التي يقوم العديد من المواطنين السعوديين بالبحث عنها، إذ تعتبر هذه المؤسسة من ضمن المؤسسات الهامة التي تقوم بمساعدة كافة الأسر التي تعاني من الفقر، وأيضًا الأسر ذات المرتب القليل بالسعودية، إذ تقوم بوضع أهداف معينة حتى تساهم في العمل أكثر على مساعدة تلك الأسر وجعلها تعيش حياة أفضل الراتب أفضل، وفيما يلي سنقوم بعرض كل ما يخص هذه المؤسسة وسوف ترفق لكم الرقم الخاص بها حتى يمكنكم من خلاله التواصل، كل هذا سيتم عرضه في السطور القليلة القادمة.

رقم هاتف مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

لقد قامت المؤسسة بوضع رقم هاتف متعلق بها حتى يمكن التواصل من خلاله مع المكتب المتعلق بالأمير الوليد بن طلال، وهذا إذا كنت ترغب في تقديم الاستفسارات المتعلقة بالمساندات التي تقدم من قبل تلك المؤسسة وكيفية الحصول عليها المستحقين.

وهذا الرقم هو: 966112110000 حيث يتمكن الآن أي شخص من تقديم كافة الأسئلة التي يريدها.

ولقد قامت هذه المؤسسة أيضًا بإتاحة منصة إلكترونية لكي تقوم بالتيسير علي كافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية أو من خارج المملكة، لكي يتمكنوا من التسجيل بموقع الوليد بن طلال مساعدات السكن فقد قامت بإتاحة تقنية في المنصة تقوم بحفظ المعلومات الخاصة بالمواطنين.

رابط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

قم بالدخول علي الرابط الآتي حتى تتمكن من التسجيل: https://alwaleedphilanthropies.org/grants/user/user/register ومتابعة الخطوات.

قم باختيار أيقونة تسجيل جديد.

قم بكتابة الاسم رباعي، ورقم الهاتف، وكذلك البريد الإلكتروني، أي قم يملأ كافة البيانات المطلوبة.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية المتعلق بك.

قم بتسجيل حسابك المتعلق بك على تويتر.

قم بالتأكد من صحة البيانات المدخلة، ثم قم بالنقر على زر تسجيل، وانتظر الرد على نجاح التسجيل.

شروط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الخيرية

لكي تتمكن من التسجيل بموقع الوليد بن طلال مساعدات السكن ينبغي أن يتوافر لديك بعض من الشروط، وهذا كالتالي: