نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول منصة مدرستي 1442 بالهوية للدراسة عن بُعد عبر schools.madrasati.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي تسجيل الدخول برقم الهوية من خلال تطبيق توكلنا 1442 بالخطوات عبر tawakkalna sdaia gov، فبعد أن قامت وزارة التعليم بتصميم المنصة التعليمية مدرستي وحثت الطلاب على أهمية التسجيل في خدمة التعليم عن بعد إلكترونياً وتسجيل دخول الطالب من أجل التعلم عن بعد واستعراض شرح المنهج عن طريقها وإتمام الامتحانات منعًا من الذهاب إلي المدارس في ضوء انتشار وباء كورونا، تم إجراء بعض التحديثات، ونرفق إليكم الآن أخر الأخبار والمستجدات وكيفية الدخول.

منصة مدرستي madrasati

أصدرت وزارة التعليم رابط تسجيل دخول مدرستي بالسجل المدني ورقم الهوية بكل سهولة للتعليم عن بعد، وتعتبر المنصة حتي الآن تعمل بجودة عالية مع استمرار الخدمات القائمة للتحديث والتطوير لمواكبة الضغوطات بسبب اقتراب فترة الامتحانات للطلاب بجميع المراحل التعليمية، الابتدائي والمتوسط والثانوي، وسيمكنكم استخدامها للامتحان وفق المواعيد التي سيتم تحديدها.

من أهم مميزات المنصة أنه يوجود أكثر من مائة ألف سؤال يخص كل مادة من الممكن إلي الطلاب حلهم والتدريب عليهم ،وذلك من أجل التأكد من فهمه إلي الدرس، كما يتم توفير نسخ الكترونية قابلة إلي التحميل من قبل الطالب أو ولي أمره من كافة الكتب المدرسية التي تخص كل مادة علي حسب المقرر المنهجي إلي كل مرحلة تعليمية.

إضافة لعديد من مميزات المنصة التعليمية ضمن نظام التعليم عن بعد خلال موقع عين وقنواتها بجانب رابط دخول منصة مدرستي، كما تشكل تلك المنصة كيان المدرسة من حيث جدول الحصص المدعم بالتوقيت إلي كل حصة وينبغي على الطلاب الحضور في الوقت المحدد منعًا من الغياب ونقص الدرجات ولكن من خلال الانترنت

تسجيل الدخول منصة مدرستي للطالب

يمكنكم الدخول بعدة طرق، وهو بإجراء تحميل تطبيق توكلنا tawakkalna الذي دشنته الوزارة، وذلك ما تم في بداية الدراسة، كما يمكنكم التسجيل وفق الآتي:-