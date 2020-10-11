نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل الدخول على منصة مدرستي في المملكة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي تعد من اهم المنصات الحالية في المملكة التي تحتل مكانة كبيرة بين الطلاب والمدرسين والياء الأمور، وتعد منصة مدرستي تابعة لوزارة والتعليم السعودي حيث أنها تقدم كل ما يلزم الطلاب من واجبات أو اختبارات التي يجتاحها ،وكذلك تسمح للأولياء الأمور بمتابعة أولأدهم من خلال القنوات التعلمية الشارحة للدروس ، كما أن منصة مدرستي سهلت التعليم عن بعد لما تقدمة من محتذى سهل وبسيط مما أدي إلى زيادة البحث عن المنصة ومعرفة خطوات التسجيل بها لذلك اصبح منصة مدرسة من اهم المنصات إلكترونية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم من فترة.

كما أن اعلنت وازرة التعليم السعودي انه الدراسة سوف تبدأ 11من محرم وذللك من خلا التعليم عن بعد والتسجيل في منصة مدرستي لحين انتهاء فيروس كورونا والرجوع بشكل تدريجي للدراسة التي تخص النطاق ألبرتقالي أو ألأخصر أو الأحمر.

تقسيم الدراسة إلى 3 نطاقات

وقد قامت وزارة التعليم السعودي بتقسم المدارس في كافة أنحاء المملكة وذلك من خلال 3 نطاقات:

النطاق الأخضر هو الذي لم يسجل أي حالة كورنا بين الطلاب أو العاملين بها. النطاق البرتقالي هو الذي تم اكتشاف لعداد محدودة بالإصابة بالفيروس بين العاملين والطلاب والادراة ويتم تقسميهم إلى مجموعات والذهاب بشكل متبادل بينهم. النطاق الأحمر وذلك يمنع نهائيا ذهاب أي من الطلاب أو العاملين للمدرسة ألأصابتهم أصابة كاملة بالفيروس ويتم الدراسة عن بعد.

تسجيل الدخول على منصة مدرستي

دخول الطلاب على تطبيق توكلنا الذي تم تنزيله على الهاتف.

اختيار منصة مدرستي الموجودة بالاختيارات في التطبيق.

اختيار العضوية أو تنشيط الحساب.

تسجيل الدخول من خلال منصة مدرستي.

تسجيل البيانات المطلوبة من اسم الطلب ورقم المرور ورمز التحقق.

أرسالة رسالة تأكيد بصحة البيانات .

كتابة الكود في المكان المخصص له.

الضغط على خانه الدخول.

والجدير بالذكر أن منصة مدرستي حلت كثير من مشاكل القلق لدى والياء ألأمور من خوف الإصابة بالفيروس وذلك عن طريق الدراسة عن بعد ومنع الازدحام أو التجمع داخل الفصول ، وأيضا تعد منصة مدرستي من اهم منصات التعليم السعودي الأون لاين التقى تتيح للطالب الدراسة بالمنزل دون الحاجة ألي الذهاب إلى المدرسة والتركيز اكثر في شرح المدرس والاستفادة من المعلومات التعليمية.