STARZPLAY تقدم المسلسلات والأفلام المميزة في شهر أكتوبر

أوصاف الفارس

جده السعوديه 11 أكتوبر 2020

سيكون المحتوى الترفيهي المميز والمسلسلات الحصرية والأفلام الكوميدية والسينمائية الرائعة، بانتظار العائلات خلال شهر أكتوبر، حيث تقدم STARZPLAY، خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مجموعة متنوعة من العروض التلفزيونية والأفلام لإثراء أوقات المشتركين خلال هذا الشهر.

العروض التلفزيونية والمسلسلات الحصرية

ذا سبانيش برينسس، الموسم الثاني

يعود المسلسل الدرامي التاريخي ليواصل القصة المميزة للملكة كاثرين والملك هينري الثامن. حيث يتربعان على العرش البريطاني الأكثر رفعة في أوروبا، وينالان حب الشعب. ومعاً، يعززان فخر إنجلترا وقوتها لمواجهة أي تهديدات تأتي من الخارج. وعلى الرغم من إثبات نفسها كسياسية محنكة ودبلوماسية متمرسة ووطنية متميزة وحتى كقائدة عسكرية ضليعة بالحروب، يتوجب على كاثرين أن تكافح لإنقاذ حبها للملك والحفاظ على السلام والازدهار في عهدهم. وبالنسبة لأولئك الذين لم تسنح لهم فرصة مشاهدة هذا المسلسل المميز، يمكنهم مشاهدة الموسم الأول على STARZPLAY، ومشاهدة الموسم الثاني بدءاً من 12 أكتوبر.

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ذا غوود لورد بيرد، الموسم الأول

من بطولة إيثان هوك وجوشوا كالب، يستمد هذا المسلسل الأمريكي الدرامي أحداثه من رواية “أونيون”، حيث تدور حول الفتى الذي جرى تحريره مؤخراً من العبودية وينضم إلى جون براون المؤيد لإلغاء الاسترقاق في حملة ضد العبودية. ويصبح عضواً في عائلة براون المتنوعة خلال فترة نزيف كانساس، وفي النهاية يجد نفسه جزءاً من الغارة الشهيرة عام 1859 في هاربرز فيري. وعلى الرغم من فشل الغارة في إطلاق شرارة تمرد العبيد كما كان مخططاً، إلا أنها كانت الحدث الذي بدأ الحرب الأهلية. ويسلط هذا المسلسل الضوء على الأدوار العرقية والدينية المتغيرة والمعنية بالمساواة بين الجنسين والتي رسمت ملامح الهوية الأمريكية.

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ذا كومي رول، الموسم الأول

مسلسل الدراما السياسية الأمريكي من بطولة جيف دانييلز وبرندان غليسون، واللذان يلعبان دور رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الأسبق جيمس كومي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فقد شارك كومي في بعض القضايا والسياسات الأكثر أهمية في التاريخ السياسي الحديث بدءاً بالمساعدة في تغيير سياسات إدارة بوش بشأن التعذيب والمراقبة الإلكترونية إلى الإشراف على تحقيق هيلاري كلينتون عبر البريد الإلكتروني في العلاقات المحتملة بين حملة ترامب وروسيا. وسيبدأ عرض الموسم الأول يوم 15 أكتوبر عبر STARZPLAY

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آور كارتون بريزدنت، الموسم الثالث

يتناول الموسم الثالث من مسلسل الرسوم المتحركة الكوميدي الساخر مغامرات الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وفريقه المميز من المستشارين وأفراد أسرته. والمسلسل من إنتاج ستيفن كولبير الحائز على عدد من جوائز “إيمي”، ويمكنكم مشاهدته الآن عبر STARZPLAY

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دوري V10 R

يستعد عشاق السباقات لمواجهة جديدة في دوري مضمار السيارات الذي يضم بعضاً من أكبر فرق السباق في العالم. والمسلسل من بطولة بن دالي ونك هاميلتون وريتشل ستينغر، ويقدم هذا المسلسل الحصري ثمانية فرق لرياضة السيارات الأكثر شهرة في العالم في منافسة شرسة للفوز باللقب. استعدوا للموسم الأول، حيث سيتم عرض حلقة جديدة كل يوم إثنين على STARZPLAY

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مسلسلات متميزة

ذا فلاش الموسم السادس الجديد

يتبع الموسم الجديد قصة المحقق باري في مسرح الجريمة، وهو الذي يتميز بسرعته الخارقة وصراعه مع المجرمين، بمن فيهم ذوي القوى الخارقة. بعد سنوات من محاربة الأشرار وإنقاذ سنترال سيتي مراراً وتكراراً ، اعتقد باري وزوجته إيريس أنهما سيستمتعان أخيرًا بزواجهما الجديد. ومع ذلك، قاطعت ابنتهما المستقبلية نورا ويست-ألين نعيمهما. ليجتمع فريق فلاش لإيجاد طريقة لمساعدة نورا، فقط ليكتشفوا أن وجودها قد غير الجدول الزمني وأدى إلى الوصول المبكر لـ سيكادا – أحد أكثر الأشرار قسوة وشراسة الذين واجههم فلاش على الإطلاق. شاهدوا الموسم الجديد حصرياً عبر STARZPLAY الآن. إذا لم تكونوا قد شاهدتموه سابقاً، يمكنكم مشاهدة جميع مواسمه من 1 إلى 5 أولاً

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يونغ شيلدون، الموسم الثاني

يحكي هذا المسلسل الكوميدي قصة شيلدون كوبر البالغ من العمر 10 أعوام في المدرسة الثانوية في شرق تكساس. ولأنه مبدع بإمكانات تسبق جيله، فإن شيلدون قادر على تطوير الرياضيات والعلوم، وهو أمر لن يكون مفيداً في مكان تستحوذ فيه الكنيسة وكرة القدم على أكبر حصة من الأهمية. وبينما يتعامل شيلدون الضعيف والموهوب والساذج إلى حد ما مع العالم، يجب على عائلته البسيطة إيجاد طريقة للتعامل معه. ويتم عرض الموسم الأول عبر STARZPLAY.

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الأفلام والمحتوى الترفيهي المميز

روبن هوود

سيحب عشاق هذه القصة الأسطورية المعارك المثيرة وتصميم العروض القتالية المذهلة ومشاهد المغامرات المشوقة. وعند عودته إلى الوطن من الحروب الصليبية، يجد روبن من لوكسلي بلاده مضطهدة من قبل مأمور نوتنغهام الشرير. وبمساعدة المحارب ليتل جون، يتحول روبن إلى بطل وخارج عن القانون، ويحمل السلاح لمحاربة الشريف والفوز بقلب حبيبته، اللايدي ماريان. لا تفوّتوا مشاهدة هذا الفيلم المليء بالإثارة على STARZPLAY الآن

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أميريكان أساسينز

شاهدوا صعود ميتش راب، وهو مجند في وكالة الاستخبارات المركزية بموجب تعليمات المخضرم في الحرب الباردة ستان هيرلي. وتم تجنيد الاثنان من قبل نائبة مدير وكالة الاستخبارات المركزية إيرين كينيدي للتحقيق في موجة من الهجمات العشوائية على ما يبدو على أهداف عسكرية ومدنية. وسرعان ما يكتشفان نمطاً غريباً من العنف يقودهم إلى مهمة مشتركة مع عميل تركي قاتل. ويحاولون سوياً إيقاف عميل غامض ينوي بدء حرب عالمية في الشرق الأوسط. ويجري عرض الفيلم الآن على STARZPLAY

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إل بي جي

في فيلم الدراما السياسية هذا، اكتشفوا الأحداث التي مر بها الرئيس الأسبق ليندون جونسون بعد اغتيال الرئيس كينيدي في عام 1963. وقد عمل جونسون كنائب للرئيس حتى اغتيال كينيدي، وهي الحادثة التي صعدت به ليشغل المنصب الأرفع في العالم. ومع دخول البلاد في حالة الحداد، وحملة تعبئة لجعل بوبي كينيدي الرئيس المقبل، يجب على جونسون أن يتبنى مشروع قانون الحقوق المدنية من جون كنيدي ويدفعه بنجاح من خلال الكونغرس على أمل إضفاء الشرعية على رئاسته وضمان أحقيته في المكتب البيضاوي. شاهدوا الفيلم المميز الآن عبر STARZPLAY

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باور رينجرز

عندما يكتشف خمسة مراهقين عاديين أن مدينتهم والعالم مهددان من قبل المخلوقات الفضائية، يجدون أنهم فقط القادرون على إنقاذ الكوكب. ويتم اختيارهم ليشكلوا فريقاً واحداً ويتحولوا إلى أبطال خارقين، لكن يجب عليهم أولاً التغلب على مشكلات حياتهم، قبل أن يتمكنوا من التجمع معاً لتشكيل فريق باور رينجرز. ويمكن للمشتركين مشاهدة هذا الفيلم المميز الآن عبر STARZPLAY

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المحتوى الترفيهي التركي

فتح 1453

فيلم التشويق والإثارة التركي الذي يستند إلى الأحداث المحيطة بسقوط القسطنطينية. وبعد وفاة والده مراد الثاني، اعتلى محمد الثاني العرش العثماني. ونجح في مواجهة الأعداء الداخليين والخارجيين ثم قرر إكمال ما كان مقدراً له القيام به – غزو القسطنطينية. وسيبدأ عرض الفيلم الجديد عبر STARZPLAY في يوم 15أكتوبر.

