نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم طلب إعفاء بنك التسليف والإعفاء من الأقساط المتبقية 1442 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم طلب إعفاء بنك التسليف والإعفاء من الأقساط المتبقية 1442 هـ‘ حيث نقدمه لكم من خلال موقعنا الالكتروني موقع ثقفني الإخباري، فقد يبحث البعض من العملاء لبنك التسليف والإدخار كما كان يسمي سابقاً عن تلك الخدمة والإستفادة منها في ظل الظروف الإقتصادية السيئة التي تعرضت لها المملكة السعودية في تلك الفترة منذ أن ظهر فيرس كورونا المستجد وأثر تأثيراً سلبياً علي المستوى المادي للفرد والمجتمع بالكامل تأثراً بفرض حظر التجوال علي المملكة وأدي ذلك الي تعطل المصالح الخاصة والمصالح الحكومية والمحلات التجارية وغيرها فترة من الوقت مما أدي الي توقف الموظفين غن العمل فأصبح العديد من المواطنين لديهم ديون لا يستطيعون تسديدها واحتياجات ومتطلبات ليس لديهم مقدرة علي توفيرها، ولذلك يقدم بنك التسليف والادخار سابقاً وما يعرف ببنك التنمية الاجتماعية في الوقت الحالي بتوفير خدمة إعفاء بنك التسليف للقروض البنك وإعفاء البنك من الأقساط المتبقية.

رابط تقديم طلب إعفاء بنك التسليف والادخار 1442

تأتي خطوة إعفاء بنك التسليف والإدخار بعد تكريس الأموال التي حصل عليها العميل من البنك عند طلبه للتمويل الشخصي وتمت الموافقة عليه في مشروع وتكبيره حتي نجح في جعله مشروع ناجح يعزز المملكة العربية السعودية ويأتيها بالنفع الإقتصادي سواء مشاريع صناعية أو زراعية أو تجارية او غيرها من المشاريع الأخري، فيمكن لأي عميل قد حصل علي التمويل الشخصي من بنك التنمية الإجتماعية وتوفر فيه ذلك الشرط التقديم علي طلب إعفاء بنك التسليف والإدخار في تلك الخطوات:

الدخول الي الموقع الالكتروني الرسمي الخاص ببنك التسليف والإدخار أو ما يسمي حالياً ببنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية إذا كان لديك حساب جديد، أو تسجيل حساب جديد في حالة عدم إمتلاكه.

نوع القرض.

رقم الهوية (المقترض).

اسم العميل بالكامل (المقترض).

رقم/ مصدر/ تاريخ الحفيظة.

رقم العقد.

في حالة وجود شركاء في القرض، قم بكتابة أسمائهم.

مكان القرض.

اسم مقدم الطلب رباعي.

رقم الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

رقم الهاتف الجوال الخاص بمقدم الطلب.

وقد قدمنا لكم في مقال سابق عبر موقعنا بنود إعفاء بنك التسليف والإدخار والمستندات المطلوبة لذلك، وأهم التمويلات الشخصية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية.