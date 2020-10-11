نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساند وقف دعم العاملين القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن وقف دعم العاملين في منشآت القطاع الخاص بالمملكة السعودية المتأثرة من نتائج وأضرار الفيروس المنتشر مؤخراً وباء كورونا المستجد من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك للمنشآت التي لم يشملها التمديد وإعادة تفعيل اشتراكاتهم لدى جميع الجهات الخاصة التي يعملون لديها، مشددة على ضرورة المنشآت المتضررة منها على أن يتم تخفيض النسبة العامة للسعوديين المدعومين بنسبة تصل إلى 50% من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة أو القطاع الخاص اعتبارًا من 1 لشهر أكتوبر الجاري عام 1442.

نظام التأمينات الأون لاين ساند

حيث قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالسماح بالتسجيل حتى الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري لعام 2020، وذلك من خلال حساب المنشأة السعودية ومن خلال نظام ساند في نظام التأمينات أون لاين، لافتة إلى أنه في حال عدم الالتزام، سوف تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعي بإلغاء طلب التعويض لكل العاملين فيها، على أن يتحمل صاحب العمل الخاص بدفع الأجور الكاملة للموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم التأمينية ورابط التسجيل في نظام التأمينات الأون لاين، مشيرة إلى أن المنشآت المستحقة للدعم هي:

المنشآت العاملة في أنشطة الإقامة.

مشغلي الجولات السياحية.

وكالات السفر.

أنشطة التسلية والترفيه.

خدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها.

النقل الجوي.

الأنشطة الإبداعية والفنون.

الأنشطة الرياضية.

موقف العاملين في القطاع الخاص ساند

أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص التي تم وقف عنها الدعم من خلال ساند والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فسيتم استبعادهم من الدعم وإعادة تسجيلهم لدى نفس صاحب العمل في وقت اخر من شهر أكتوبر، مع العلم بأنه سيتم تعويضهم من خلال تسجيلهم بأثر رجعي، اعتبارًا من الأول من أكتوبر، على أن يقوم صاحب العمل دفع الأجور كاملة واشتراكات التأمينات لأولئك العاملين بشكل كامل وفقًا لأمر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع العلم أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كانت قد حددت الأول من كل شهر ميلادي موعد لصرف دفعات ساند وراتب مستحقي معاشها والمستفيدين التابعين لها، وهي مستمر حتى الآن في الالتزام في صرف جميع المستحقات في الموعد ذاته، ولذا سيتم إصدار التوضيحات اللازمة عبر الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية.