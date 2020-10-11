نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارة مستعملة تبدأ من 30 ألف وحتى 250 ألف بإجراءات ميسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، والمقيمين فيها عن إمكانية اقتناء سيارة مستعملة، ولكن تقف أسعار السيارات عائق أمام الكثير ممن يريدون شراء سيارة أحلامهم، لذلك توفر الكثير من البنوك السعودية المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وعدد كبير من شركات التمويل الشهيرة في المملكة، خدمة تمويل تأجيري للسيارات المستعملة، بخطوات بسيطة وبإجراءات ميسرة، من بينها بنك الرياض.

بنك الرياض أحد أبرز البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، ويوفر من خلال موقعه الإلكتروني العديد من الخدمات الإلكترونية، وخدمات أخرى تتطلب زيارة أي من فروع بنك الرياض، من أبرز هذه الخدمات التي يمكن الاستفادة منها، خدمة الحصول على تمويل سيارات تأجيري، مع إمكانية تمويل أكثر من سيارة، بالإضافة إلى العديد من عروض التمويل المختلفة، من بينها التمويل الشخصي، والتمويل العقاري.

التمويل التأجيري للسيارات من بنك الرياض، يتيح لك إمكانية الحصول على تمويل تأجيري، عبر سداد قيمة سيارة أحلامك، بفترة سداد تصل إلى 3 سنوات، أو 36 شهراً، علماً أن التمويل متاح لكل من المواطنين السعوديين والغير سعوديين، ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع إمكانية الحصول على التمويل التأجيري سواء بتحويل راتب أو بدون تحويل راتب، بإجراءات بسيطة وميسرة.

مميزات التمويل التأجيري من بنك الرياض

فترة سداد تصل إلى 36 شهر.

تأمين شامل على السيارة.

التمويل متاح لموظفي الجهات الحكومية، العسكريين، المتقاعدين، وموظفي القطاع الخاص.

يمكن تفويض سائق آخر على السيارة.

يمكن تمويل السعوديين بسيارتين، والغير سعودي بسيارة واحدة.

هذا وبحسب الموقع الرسمي فإن الحد الأدنى لفترة السداد تبدأ من 12 شهراً، وتصل إلى 36 شهراً، ويبدأ الحد الأدنى لمبلغ التمويل من 30.000 ريال، ويصل إلى 250.000 ريال سعودي، ورسوم إدارية 1 بالمائة من قيمة التمويل، وذلك وفق بعض الضوابط والشروط المطلوبة، سواء للسعوديين أو الغير سعوديين، سواء من الجهات المدرجة، أو الجهات الغير مدرجة.

شروط برنامج تمويل السيارات

تختلف الشروط من فئة لأخرى، وبالنسبة للسعوديين المحولة رواتبهم من الجهات المدرجة، فيجب على صاحب التمويل أن يكون سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 21 عاماً،وألا يقل صافي الراتب عن 4000 ريال، وخطاب تحويل راتب لصالح بنك الرياض، ولا يشترط مدة خدمة، وللعملاء الغير محولة رواتبهم، يجب ألا يقل عمر المستفيد عن 21 عاماً، وصافي الراتب لا يقل عن 6000 ريال، بمدة خدمة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويمكن الإطلاع على باقي الشروط من خلال موقع بنك الرياض.

التمويل التأجيري للسيارات

من خلال موقع بنك الرياض يمكن التقديم على التمويل إلكترونياً، وهناك الكثير من السيارات التي يتم تمويلها يمكن الاختيار بينها تويوتا، شيفروليه، فورد، هيونداي، وغيرها من السيارات، وذلك من خلال رابط تمويل السيارات المستعملة إلكترونياً، بعدها سوف يتم توجيهك من البنك إلى أي من فروع الشركات والمعارض المعتمدة لدى البنك، والتي من بينها عبد اللطيف العيسى، شركة الجبر القابضة، توكيلات الجزيرة للسيارات.