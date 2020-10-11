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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث تطبيق توكلنا الجديد وتفعيل منصة مدرستي عبر tawakkalna في المقال التالي
عمر شويل - جدة تطبيقات إلكترونية كثيرة ظهرت في السعودية، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، ومنها تطبيق tawakkalna، فيما يُمكن تحديث تطبيق توكلنا بخطوات بسيطة، للحصول على الخدمات التي يُقدمها إلى المشتركين من المواطنين والمقيمين، خصوصًا في ظل استمرار الوباء العالمي، إذ يستطيع أي مستخدم للتطبيق الإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها إصابة كورونا، وفي الوقت نفسه، فإنه من الممكن تفعيل بيانات منصة مدرستي madrasati التعليمية من خلاله والبدء في التعليم عن بُعد الذي اعتمدته وزارة التعليم في أول 7 أسابيع من العام الدراسي 1442.
وفي حالة مواجهة أي مشكلة في التطبيق، يُمكن التواصل مع خِدمة الدعم الفني على الرقم الموحد وهو “8001289999”، أو من خِلال البريد الإلكتروني، أو عبر حساب موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لكي يتسطيع جميع المستخدمين استعمال التطبيق والتمتع بالخدمات التي يُقدمها، في المجال الصحي، والتعليمي.
كيفية تحديث تطبيق توكلنا الجديد
وننشر من خلال موقعنا، كيفية تحديث تطبيق توكلنا الجديد وأهم المميزات، وذلك خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الذين يستخدمون هواتف آيفون أو أندرويد، وذلك وفق الخطوات الآتية:
- فتح هاتف الآيفون، وتشغيل متجر التطبيقات آب ستور.
- البحث عن خيار التحديثات من أسفل الشاشة.
- ثم البحث عن تطبيق tawakkalna.
- النقر على التطبيق.
- الانتظار لحظات حتى الانتهاء من التحديث.
- أو فتح الهاتف الذي يعمل بنظام الأندرويد، وتشغيل متجر بلاي ستور.
- النقر على على قائمة الخيارات.
- يجب بعد ذلك اختيار قائمة الألعاب والتطبيقات.
- كما يجب البحث عن خيار التحديثات، ثم البحث عن التطبيق.
- أخيرًا نقوم بالنقر على التحديث.
تفعيل منصة مدرستي عبر tawakkalna
يمكن للطلاب وأولياء الأمور تفعيل منصة مدرستي عبر tawakkalna من خلال الخطوات التالية:-
- فتح التطبيق على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الجوال.
- الضغط على منصة مدرستي لظهور قائمة بأسماء التابعين.
- اختيار البريد الإلكتروني.
- ثم اختيار كلمة السر.
- طلب إرسال كلمة السر إلى الرقم المسجل.
- يجب اختيار أحد التابعين في القائمة الموجودة.
- كما يجب الحصول على البيانات.
- فتح تبويب جديد، والدّخول للمنصة مدرستي.
- النقر على تسجيل الدّخول.
- بعد ذلك يجب اختيار التسجيل عبر مايكروسوفت.
- تعبئة البيانات المطلوبة.
- نقوم بعد ذلك بطلب إعدادات الهاتف لتأمين الحساب.
- نضغط على “الإعداد الآن”.
- نختار السعودية، وندخل رقم الجوال وإرسال رسالة التفعيل.
- نضيف الرمز في المربع المخصص.
- في الخطوة التالية نضغط على إنهاء.
- ستصل رسالة البقاء على تسجيل الدخول.
- أخيرًا نضغط على “نعم”.
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