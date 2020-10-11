نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي للموظفات وربات المنزل يصل إلى 60 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من بنوك المملكة العربية السعودية التي تعمل على توفير احتياجات عملائها من المواطنين السعوديين والمقيمين، وتوفر لهم الكثير من الخدمات والتي من بينها القروض والتمويلات الشخصية، ويعمل بنك التنمية الاجتماعية أو ما كان يعرف سابقا باسم بنك التسليف والادخار السعودي، على توفير العديد من المنتجات التمويلية الشخصية التي تهم فئة كبيرة من المواطنين ساء الرجال أو النساء.

بنك التنمية الاجتماعية هو واحد من أبرز البنوك المعتمدة من قبل مؤسسة لنقد في المملكة ويوفر مجموعة كبيرة من المنتجات التمويلية والتي من بينها قرض الزواج، قرض الترميم، قرض كنف، قرض الأسرة، قرض آهل، قرض نفاذ أو ما يعرف باسم قرض العمل الحر، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى مثل الاستعلام عن الأقساط المتبقية، استعادة المبالغ الزائدة، الحصول على إخلاء طرف.

بنك التنمية الاجتماعية واحدا من البنوك التي توفر حلول تمويلية للنساء وفق بعض الضوابط والشروط من خلال بوابته الإلكترونية، من بينها قرض كنف، أو ما يعرف باسم قرض الأرامل والمطلقات، وقرض الأسرة، الذي يوفر مبلغ مالي يبدء من 18 ألف ريال وحتى 60 ألف ريال، ويمكن للمرأة بشكل عام موظفة أو متقاعدة أو ربة منزل الحصول عليه إلكترونيا بعد توفير بعض المتطلبات والشروط.

شروط قرض الأسرة للنساء

هناك عدد من الشرو التي جب توافرها للحصول على تمويل الأسرة للنساء وتختلف الشروط من فئة إلى أخرى، حيث يمكن الإطلاع على الشروط من خلال البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الاجتماعية، حيث تختلف شروط الموظفة الحكمية عن موظفة القطاع الخاص عن موظفة المتقاعدة التأمينية، وعن ربة المنزل، وبحسب الشروط العامة التي يجب توافرها في كل ما سبق أن تكون سعودية الجنسية، لا يزيد الدخل الشهري للمتقدمة بطلب التمويل عن 12500 ريال سعودي، ولا يتجاوز العمر 70 عام للمتقاعدين، ويحق للنساء التقديم على طلب التمويل إذ كانت أرملة أو مطلقة وتعول طفلا أو اكثر.

تقديم قرض الأسرة للسيدات

أتاح موقع بنك التنمية الاجتماعية التقديم بشكل إلكتروني على كافة القروض، والحصول على قرض الأسرة وفق بعض الشروط والمتطلبات،وكما يمكنك التقديم لطلب تمويل الأسرة للنساء عبر الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية والحصول على تمويل الأسرة للنساء إذا وافقت جميع الشروط والمتطلبات التي أوضحها البنك لطلب التمويل، ومن أهم المتطلبات للتقديم أن يكون الجوال مسجل في أبشر، والعنوان الوطني، الهوية الوطنية، رقم حساب الأيبان.