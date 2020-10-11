نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على كيفية الاستعلام عن وفيات في المدينة المنورة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعلم الكثير من الأشخاص أن الاستعلام عن وفيات المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، من أكثر الأمور صعوبة خلال هذه الفترة، وذلك خاصةً بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) واليوم ومن خلال التواصل مع الإنترنت يمكن الآن الاستعلام عن الوفيات المدينة المنورة داخل المملكة العربية السعودية بكل سهولة، وهذا ما سنتحدث عنه من خلال المقال التالي. موقع أمانة للاستعلام عن الوفيات في المدينة المنورة: يتم التواصل مع الرابط الرسمي الذي اتاحته الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت.

وبعد ذلك يتم الدخول على الرابط الرسمي للاستعلام عن وفيات المدينة المنورة هنا.

ومن خلال ذلك وتسجيل جميع البيانات الخاصة بال متوفي في الخانات المحددة لذلك.

وبعد ذلك سوف يتم الإعلان عن كافة المعلومات الخاصة بالمتوفي ومكان الدفن وغيرها من المعلومات التي تود الحصول عليها. طريقة الاستعلام عن الوفيات في المدينة المنورة: يتم التواصل مع الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لمنصة أمانة الإلكترونية التابعة للمدينة المنورة هنا.

بعد ذلك سيتم إعلان عدد من الخانات، قم باختيار خانة خدمات الأفراد.

وبعد ذلك يتم البحث عن خانة الاستعلام عن الوفيات والضغط عليها.

وبعد ذلك يتم تسجيل جميع البيانات الخاصة بالمتوفي من حيث رقم الهوية الوطنية والاسم الرباعي وغيرها من البيانات الأخرى.

وبعد ذلك يتم الضغط على خانة العرض.

وبعدها سوف تظهر كافة المعلومات التي تود الاستعلام عنها بخصوص الشخص المتوفي. أمانة للاستعلام عن وفيات المدينة المنورة: يوفر موقع أمانة العديد من الخدمات الإلكترونية المختلفة من أجل راحة المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وتعتبر خدمة الاستعلام عن وفيات المدينة المنورة إحدى الخدمات الخاصة التي يمكن الاستعلام عنها بكل سهولة بدلاً من التوجه إلى مكاتب العمل والاستعلام عن المعلومات الخاصة بوفيات المدينة المنورة، ومعرفة كل المعلومات الخاصة بالمتوفي، ويعمل هذا الموقع بالمحافظة على الكيان الخاص بالمدينة، وتعتبر الخدمات الخاصة التي تقدمها أمانة للمدينة المنورة، وبهذا نكون انتهينا من تقديم كل ما هو جديد وخاص بالاستلام عن وفيات المدينة المنورة بكل سهولة، ومعرفة الموقع الرسمي الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن وفيات المدينة المنورة.

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