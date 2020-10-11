نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التقاعد لشهر سبتمبر وخطوات الاستعلام عن الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة استطاعت المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع وزارة المالية أن تضع جدول ثابت لصرف مرتبات المتقاعدين، كما أنها تقوم بالإعلان الرسمي عن موعد الصرف قبل الموعد المدون في الجدول وذلك لتذكير المستفيدين من الرواتب، وطبقا لهذا الجدول تم صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر الماضي يوم 24 وذلك لتزامن يوم الصرف مع العطلة الأسبوعية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر

تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بصرف رواتب المتقاعدين يوم 25 من كل شهر ميلادي ليصبح يوم أساسي معلوم لدى الجميع لإيداع الرواتب في حساب المستفيد، وفي حالة توافق هذا اليوم مع عطلة أسبوعية أو أجازة رسمية يتم تقديم أو تأخير هذا الموعد، وبذلك يصبح الموعد المحدد لصرف رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر الجاري هو يوم 25.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يعد الاستعلام عن رواتب المتقاعدين من الأشياء الهامة التي يبحث عنها المستفيدين، لذا نقدم لكم خطوات الاستعلام، حيث يمكن للمستفيدين من رواتب المؤسسة العامة للتقاعد الاستعلام عن الراتب باتباع الخطوات الآتية:

زيارة موقع المؤسسة العامة للتقاعد.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

من قائمة الخدمات نختار التعريف بالمعاش.

الضغط على كلمة ابدأ.

ونقوم بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور أو يمكنك باستخدام بيانات النفاذ الوطني الموحد.

طريقة التأكد من إيداع الراتب

توجد طرق عديدة للتأكد من إيداع الراتب في حسابات المستفيدين، وهي: