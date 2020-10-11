نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرض المدعوم من صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان شروط الدعم السكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة القرض المدعوم من صندوق التنمية العقاري هو الحل الأمثل لحل مشكلة السكن للأسر ذوي الدخل المحدود في المملكة العربية السعودية، وحرصت وزارة الإسكان السعودية على توفيره لصالح الفئات المستفيدة للحصول على وحدة سكنية والحصول على الدعم السكني أيضًا ولكن قد لا يكون الكثير يعرف شروط القرض العقاري المدعوم أو حتى طريقة الحصول على القرض المدعوم من وزارة الإسكان في مدن المملكة.

القرض المدعوم من صندوق التنمية العقاري

لقد تعاونت العديد من البنوك بالمملكة العربية السعودية مع وزارة الإسكان ومع صندوق التنمية العقارية من أجل تقديم القروض العقارية للمواطنين ذوي الدخل المحدود في كافة المدن، كما أن صندوق التنمية العقارية أنشأ الكثير من الوحدات الإسكانية وقدم التمويل العقاري المدعوم إلى فئة كبيرة من المواطنين، كما أن وزارة الإسكان أطلقت حساب رسمي لها من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك من أجل سرعة التواصل مع المواطنين.

شروط القرض المدعوم من وزارة الإسكان

ولقد حددت وزارة الإسكان وأيضًا صندوق التنمية العقارية شروط كثيرة من أجل الحصول على القرض العقاري المدعوم كما أن البنوك السعودية أطلقت شرط أساسي للحصول على التمويل العقاري المدعوم من خلالها، وكان أهم اشتراط للبنوك أن يكون صاحب التمويل مُدرج اسمه في قائمة الانتظار التي تُطلقها وزارة الإسكان، بينما حددت وزارة الإسكان الشروط التالية من أجل الحصول على الدعم السكني:

شروط القرض العقاري المدعوم

لا بد أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية السعودية، وذلك للرجال والنساء كلًا سواء.

لا بد ألا يقل عمر المتقدم للحصول على الدعم السكني أو التمويل العقاري عن 20 سنة، ولا يكون أكثر من 70 سنة.

حين الرغبة في الحصول على التمويل العقاري المدعوم من البنوك، فلا بد أن يكون الموظف يعمل في مؤسسات معتمدة.

التسجيل في صندوق التنمية العقاري برقم السجل المدني

أما عن طريقة الحصول على القرض المدعوم من صندوق التنمية العقاري فإنها تأتي من خلال التسجيل في صندوق التنمية العقاري من خلال البوابة الإلكترونية التي أطلقها الصندوق بالاشتراك مع منصة وزارة الإسكان كما يمكن التسجيل من خلال موقع وزارة الإسكان السعودية برقم السجل المدني وبيانات المتقدم الشخصية.