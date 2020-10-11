نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرض المدعوم من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية – دعم القرض القائم في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرح وزير الإسكان، ماجد الحقيل، عن توافر القرض المدعوم من وزارة الإسكان والتي من المنتظر في الفترة القادمة تقديم ما يزيد عن 550 ألف قرض سكني، ولكن يتم الحصول على القرض العقاري المدعوم من صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان ولكن لا يتم صرف الدعم السكني إلا عندما تكون شروط القرض العقاري المدعوم منطبقة تمامًا على المواطنين، وأكد أيضًا على أن العام الجاري تهدف الوزارة إلى تقديم الكثير من الوحدات السكنية إلى ذوي الدخل المحدود، ونوه إلى أن بوابة وزارة الإسكان السعودية متاح بها شروط قرض الإسكان وأيضًا كم مبلغ قرض الإسكان من خلال الحاسبة التقديرية.

القرض المدعوم من وزارة الإسكان

وهناك آلاف من الوحدات السكنية الجاهزة التي تقدمها وزارة الإسكان، إلى جانب التمويل العقاري المدعوم من البنوك السعودية، كما وفرت الوزارة دفعات البناء الذاتي كواحد من أهم البرامج التي تقدمها الوزارة من أجل إعطاء المستفيدين الفرصة لبناء الوحدات السكنية بتكلفة أقل من المفترضة، ويوفر البرنامج المنتجات التالية:

يمكن الحصول على فرصة تمويل البناء الذاتي.

تستطيع الحصول على تصاميم هندسية عصرية للبناء.

يمكن الحصول على الأراضي السكنية، وتوفر مقاولين.

يمكن الحصول على إشراف هندسي لمرحلة البناء والتشييد.

دعم القرض القائم وزارة الإسكان

سمحت وزارة الإسكان لتحويل التمويل العقاري القائم بالفعل إلى تمويل عقاري مدعوم ولكن يشترط أن يكون المستفيد من المسجلين في قائمة صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان، ومن أهم مميزات هذا التمويل إمكانية الحصول على مبلغ الدعم حتى في حالة انتهاء مدة عقد التمويل.

القرض المدعوم من صندوق التنمية العقاري

وبإمكانكم معرفة معلومات أكثر عن القرض المدعوم من وزارة الإسكان من خلال الاتصال على رقم الوزارة الموحد: 199090، أو أيضًا التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]