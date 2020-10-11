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عمر شويل - جدة اهم شروط الحصول علي المساعدة المقطوعة 1442 شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 1442 أكثر ما يبحث عنه المواطن السعودي في تلك الفترة الشروط التي يجب اتباعها لتمكن من الحصول على المساعدة المقطوعة والتي قدمتها الحكومة بالمملكة السعودية، كما أن قامت المملكة بتوفير المنحة لكي تساعد جميع المواطنين الغير قادرين على المعيشة أو الأفراد الذين لا يمتلكون دخل ثابت أو وظيفة، كذلك العائلات والأسر التي تعاني من الفقر أو متوسط الدخل فهذا المبلغ الشهري يساعدهم على أن يحصلوا على حياة كريمة.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 1442

يوجد العديد من الشروط التي وضعتها الحكومة بالمملكة العربية السعودية حتى يحصل المواطنين على المساعدة المقطوعة ومن أبرزها الآتي:

يجب أن تكون مدة الإقامة بالمملكة السعودية 12 شهر.

لابد من أن يكون عمر المواطن التي يرغب بأن يحصل على المساعدة أن لا يقل عن 35 عام.

يجب أن يمتلك المتقدم للحصول على المساعدة عمل خاص به.

يجب أن يكون لديه عقار يساعد على زيادة دخله.

يجب أن يكون لديه سجل خاص بالضرائب والشركات.

طريقة الاستعلام عن الساعدة المقطوعة

يوجد بعض من الخطوات التي يجب على الأشخاص المتقدمين اتباعها للحصول على جميع المعلومات الخاصة بالمساعدة المقطوعة ومن أهم خطواتها:

يمكن للمتقدم أن يقوم بالاستعلام عن المساعدة المقطوعة عبر هذا الرابط الخاص بالوزارة.

بعد الدخول إلى الرابط يبدأ الشخص بالبحث سوف تظهر أمامه بعض من الخيارات أهمها رقم التسجيل ورقم المسمار.

ومن ثم يتم دخول رقم السجل المدني.

ثم يتم كتابة الرقم التي يظهر أمامه وبعدها قم بالضغط على أيقونة البحث.

بعدها يتوجب على الشخص الانتظار لمدة دقيقة لكي يتم الانتقال لصفحة أخرى تحتوي على جميع المعلومات.

بعد ذلك ستظهر له النتائج المقبولة التي يبحث عنها.

طريقة التسجيل بموقع الضمان الاجتماعي 1442

هناك الكثير من الأشخاص التي يرغبون التعرف عن كيفية التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي 1442 والتي تتمثل في الآتي: