نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي1442 رابط الدخول الجديد وخطوات متابعة اليوم الدراسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي1442 ،والتي يتابعها الملايين من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بعد بدأ العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية إثر إتباع إجراءات السلامة والوقاية بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وحفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين قامت وزارة التعليم بالمملكة بوضع بروتوكول جديد بالتعاون مع وزارة الاتصالات لربط المنظومة التعليمية من خلال المنصة الجديدة مدرستي والتي يمكن للطلاب الآن الدخول إليها وممارسة اليوم الدراسي بالكامل والتواصل مع المعلمين وعمل الواجبات الدراسية وكل ذلك بطريقة إلكترونية ممنهجة ومنظمة من خلال عملية الفصول الافتراضية.

اعتقد الكثيرون أن التعليم الإلكتروني من خلال منصة مدرستي لن يحوي على الحضور والانصراف مثل المدارس لكنه أمر تم نفيه تماما فبمجرد الدخول على المنصة من قبل الطالب يجب عليه تسجيل الحضور والانصراف في النهاية وإلا يحسب غياب وبتم إبلاغ ولي الأمر، ويمكنك الآن معرفة كافة خطوات إثبات حضور الطالب عبر منصة مدرستي للتأكد من أحتساب اليوم الدراسي بالكامل للطالب.

تسجيل دخول منصة مدرستي1442

يمكن للطالب أو ولي الأمر والمعلم أيضا تسجيل الدخول لمدرستي من خلال رابط منصة مدرستي الجديد الذي أتاحته الوزارة الآن وبالنسبة للطالب فيجب عمل خطوات بسيطة في البداية وهي كالتالي:

الدخول إلى رابط منصة مدرستي اضغط تسجيل الدخول قم بكتابة بياناتك المطلوبة يتم إرسال رمز تأكيد على الهاتف قم بكتابته فور إرساله لك على المنصة اضغط تسجيل الدخول لتصل إلى اللوحة الرئيسية

مواعيد حضور الطلاب عبر منصة مدرستي

من خلال الدخول على منصة مدرستي سيتعرف كل طالب على الجدول اليومي الخاص به وبالصف الدراسي التابع له، أيضا يتم عمل الواجب الذي يطلب منه في كل حصة دراسية ويتم إرسال الواجب إلى معلم الحصة فور الانتهاء منه، وقامت وزارة التعليم في المملكة بعمل مواعيد حضور موحدة لطلاب المملكة في الصفوف المختلفة وهي كالتالي:

المرحلة الابتدائية من الواحدة ظهرا حتى الخامسة مساءا.

المرحلة المتوسطة من السابعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.

المرحلة الثانوية من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

يتم الدخول على منصة مدرستي في أيام الدراسة العادية دون أيام الإجازات الرسمية، أيضا وفرت وزارة التعليم السعودية قناة درستي التعليمية عبر عرب سات بتردد 12437 ويمكنك من خلال تلك القناة متابعة الدروس التعليمية المختلفة بحسب المواعيد المصرح بها.