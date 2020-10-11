خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة لأمير الكويت

بلادي – الرياض :استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز والوفد المرافق له.
وسلّم الأمير تركي بن عبدالعزيز، رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى أمير الكويت.
وحمّل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تحياته للملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، متمنيًا لهما دوام الصحة والعافية.
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