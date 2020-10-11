“التدريب التقني” يُحدد موعد الاختبارات الفصلية

بلادي – الرياض :حددت المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 صفر موعداً لبدء الاختبارات الفصلية لجميع المواد العامة. وأوضحت المؤسسة أن الاختبارات ستكون عن بُعد في كافة الكليات والمعاهد. وكانت المؤسسة أعلنت أمس تقديم البرامج التدريبية بالكليات والمعاهد للفصل الأول عن بُعد للمقررات النظرية، وحضورياً للمقررات العملية.

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