إحالة مواطن أتلف أجهزة رصد آلي وسرق تجهيزاتها في تبوك للنيابة العامة

بلادي – الرياض :ألقت شرطة منطقة تبوك القبض على مواطن تورط في إتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي وسرق تجهيزاتها. وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، العقيد خالد الغبان، أن مواطناً في العقد الثالث من عمره، قام بإتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي وسرقة التجهيزات الخاصة بها، مشيرًا إلى أنه تم ضبط عدد من المسروقات. وأوضح أنه جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

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