بعد تراجع الحالات لـ 300.. “الصحة”: المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا سيكون يوماً واحداً في الأسبوع

بلادي – الرياض :أكدت وزارة الصحة أن المؤتمر الصحفي عن مستجدات فيروس كورونا “كوفيد-19” سيكون يوماً واحداً في الأسبوع.

وأوضحت أن يوم الأحد من كل أسبوع سيكون موعداً لعقد المؤتمر، بينما ستعلن عن المستجدات والتعليمات عبر حساباتها على موقع “تويتر”.

يُذكر أن متحدث الوزارة كان يعقد المؤتمر يومياً في بداية الأزمة بمشاركة متحدثي بعض الوزارات والمؤسسات للحديث حول الإجراءات المرتبطة بكورونا، ثم قلصت الأيام لتصبح يومين فقط بعد تراجع الحالات إلى 300 حالة اليوم الأحد.