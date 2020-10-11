حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في المملكة

بلادي – الرياض :نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الإثنين).

وتوقّعت الهيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: “جازان، عسير، الباحة”، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقّعت “الأرصاد” نشاطاً في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق: “الشرقية، الرياض، المدينة المنورة”.

فيما يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 42 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية في حائل.