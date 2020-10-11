“هدف”: 2400 ريال دعم شهري للسعوديين العاملين في نشاط توجيه المركبات لمدة عامين

بلادي – الرياض :أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن تقديم دعم شهري بقيمة 2400 ريال للسعوديين العاملين في نشاط توجيه المركبات لمدة عامين.

وأوضح أن المستفيد يجب أن يكون مسجلاً في أحد تطبيقات التوصيل المعتمدة، ومن ثم يتم اعتماده في منصة وصل، ويحصل بعدها على وثيقة العمل الحر.

وأضاف أنه بعد التقديم للحصول على الدعم يتم التأكد من التحقق الشهري من استيفاء معايير الأداء والتي تتمثل في تحقيق رحلات لا تقل عن 42 رحلة شهرياً خلال أوقات الذروة من الأحد إلى الخميس من 6 صباحا-6 مساءً، ويومي الجمعة والسبت من 12 ظهراً إلى 12 صباحاً.

وأشار إلى أن المستفيد إذا استوفي معايير الأداء سيتم إيداع مبلغ الدعم المخصص في حسابه مباشرة.