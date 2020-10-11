“تفاؤل” الخيرية تطلق المرحلة الثانية من مبادرة (رعيتمونا واليوم نرعاكم)

دوت الخليج – افراح العتيق – الأحساء

إيماناً منا بأهمية رعاية كبار السن وباعتبارهم غالين علينا، تنطلق الاسبوع القادم الدفعه الثانيه من مبادره (رعيتمونا واليوم نرعاكم) الخاصة بكبار السن التي اطلقها سفراء النوايا الحسنه لدى الجمعية النرويجيه للعداله والسلام أ. حافظه الجوف وأ. راشد القناص

وتحت مظلة جمعية مكافحة السرطان الخيرية في الأحساء “تفاؤل”.

في حين قال سفراء النوايا الحسنة، أنهم يهدفون من خلال هذه المبادرة العمل على تهيئة بيئة مناسبة للكبار وتوفير احتياجاتهم الخاصة الصحية والنفسية والاجتماعية لمن لا يستطيع من بعض الأسر ذوي الدخل المحدود من مرضى السرطان وبدعم مالي خاص من المشرفين على التنفيذ، لذلك سعينا من خلال هذه المبادرة العمل على عدة برامج وأنشطة.

ويضيف المدير التنفيذي للجمعية د. فؤاد الجغيمان أن هذه المبادرة من شأنها أن تعلي من شأن التكافل بين أفراد المجتمع وتحقق الأهداف المنشودة، وتسهم في إشراك أفراد المجتمع في العمل على خدمة كافة فئاته وعلى رأسها كبار السن الذين يستحقون رد الوفاء لهم .. وبدوره اعرب عن شكره على ما قدموه سفراء النوايا الحسنة راشد القناص وحافظه الجوف من تضحيات لوطنهم ومجتمعهم، مؤكداً أن الجمعية وكافة منتسبيها على أتم الاستعداد للعمل على الإشراف لمثل هذه المبادرة من أجل إنجاحها.