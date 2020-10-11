يوم جديد و أمل اخضر 

دوت الخليج – حوار: نـوف الحليمـي.

التقيت دوت الخليج مع فريق الطرف التطوعي و أحد المساهمين في مبادرتي ( فلنغرسها ) و ( لنجعلها خضراء ) ، الاستاذ :عبدالعزيز الراشد .

بدايتاً السلام عليكم ، أ.عبدالعزيز يسعدنا و يشرفنا الحديث معك ، حظي صباح السبت الموافق 10 اكتوبر 2020 بتعاون ملحوظ بين الوزرات و الفرق التطوعية لتحقيق اهداف حملة ( فلنجعلها خضراء ) بعد تدشينها على مستوى المملكة ، كيف كانت مساهمة فريق الطرف التطوعي أ.عبدالعزيز في هذه الحدث ؟

من دواعي سرورنا أن نكون في فريق الطرف التطوعي مساهمين في هذه المبادرة التي دشنتها وزارة البيئة والمياه و الزراعة في ١٦٥ موقعاً على مستوى المملكة مع زملائنا من الفرق التطوعية الأخرى فلقد تجمعنا في منتزة الأحساء الوطني ويجمعنا حب التطوع

وحب الوطن لتحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠

تحدث لنا اكثر عن مبادرتكم السابقة لهذا الحدث مبادرة ( فلنرغسها ) التي سبقت مبادرة ( فلنجعلها خضراء ) من شهر محرم في هذا العام ؟

ولله الحمد دخلنا مبادرة لنجعلها خضراء وقد اكتسبنا خبرة من مبادرة فلنغرسها برعاية المجلس البلدي بالأحساء فلقد تم غرس أكثر من ١٠ الآلاف شتله لأكثر من ٢٠٠ منزل على مستوى الأحساء وقد كان فريق الطرف التطوعي مساهماً بارزا في هذه الحملة التي شارك فيها مايقارب ٥٠ فريقاً تطوعيا ً لمدة شهر.

أ.عبدالعزيز من رايكم حدث اليوم أتى مواكباً لخبر اختيار الاحساء كأكبر واحة نخيل بالعالم ضمن موسوعة قينيس العالمية ، ام انها صدفة ؟

هي صدفة جميلة وفعلاً ماحدث في منتزة الأحساء الوطني من تجمع بيئي لمبادرة (فلنجعلها خضراء) من كوادر وطنية تطوعية يثبت جدارة استحقاق هذه الأرض الطيبة وأهلها اختيار الاحساء كأكبر واحة نخيل بالعالم ضمن موسوعة قينيس العالمية.

سؤال اخير نختم به الحوار ، ماهي تطلعاتكم أ.عبدالعزيز لمبادرات تعزيز الغطاء النباتي ، من خلال فريقكم التطوعي و شراكاتكم مع الجهات المعنية ؟

نحن على أهبة الإستعداد للمشاركة في أي مبادرة تهتم بالتشجير مع أي جهة رسمية لما يملكه فريقنا من خبرة في ذلك وفي أي مجال بما يتناسب مع أهداف فريق الطرف التطوعي.

نشكركم أستاذ عبدالعزيز ، على ثقتكم..

و اتاحتكم الفرصة لإثراء هذا الحوار ، آملين من المولى ان يوفقنا و اياكم لكل مايحبه ويرضاه ، متمنين لكم المزيد من التقدم و النجاح.