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عمر شويل - جدة كيفية الحصول على تمويل ميسر من منصة سلفة السعودية ، نظراً للظروف الحالية التي تتعرض لها البلاد بسبب تفشي الأمراض والفيروسات ، اهتمت المملكة العربية السعودية على أن تفعل للمستخدم منصة سلفة الإلكترونية، من أجل التعامل عن طريقها بشكل سهل وبسيط للغاية، لكي ترفع مستوى التعاملات البنكية بتجربة جديدة ونادرة من نوعها، وأيضاً للتمويل الشخصي الطارئ، حيث يتم التمويل بطريقة مختلفة، بحيث يستطيع المتقدم في الحصول على تمويل بطريقة إلكترونية وهو بمنزله دون الحاجة أن يذهب لأي مؤسسة، ولكي يحصل على القرض التمويلي في دقائق معدودة فقط.

الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على التمويل الميسر من سلفة الإلكترونية

حرصت المنصة على أن تضع بعض الشروط من أجل الحصول على التمويل وهي كالآتي:

جيب أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية.

على أن لا يقل عمره عن 18 سنة.

ومن الضروري أن يعمل في قطاع خاص أو حكومي بمدة لا تقل عن 6 شهور.

لا يكون لدى المتقدم أي جنحة أو شبه جنائية وما شبه ذلك.

كيفية الحصول على تمويل ميسر

بإمكانك الحصول على التمويل الشخصي من خلال منصة الإلكترونية سلفة عن طريق انباع هذه الخطوات هي:

على أن يدخل المتقدم للمنصة الإلكترونية لسلفة من هذا الرابط https://sulfah.com/register.

من ثم نقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية وكافة البيانات المطلوبة بالخانة الخاصة بها.

ومن ثم نقوم بتحديد المبلغ المرغوب به وتحديد فترة السداد.

المتقدم يقوم بإرسال كافة المستندات والوثائق المطلوبة من المنصة الإلكترونية عبر شبكة الأنترنت.

من ثم يقوم البنك أو الشركة بعمل مراجعة لجميع البيانات والتأكد الجيد من صحتها، والتأكد من أن الوثائق والمستندات المرسلة صحيحة.

بعد ذلك نقوم بإيداع المبلغ المرغوب في عبر حسابك الشخصي.

أهم مميزات الحصول على تمويل شخصي