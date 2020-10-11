رابط منصة مدرستي الجديد 1442بعد التوقف وتسجيل الحضور ومتابعة الدروس

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عمر شويل - جدة يتميز العام الدراسي الحالي ليس فى المملكة العربية السعودية وحدها بل في أغلب دول العالم، بالاعتماد على المنصات التعليمية لحضور الحصص الافتراضية وتحصيل الدروس والمعارف وذلك في نظام جديد للتعليم وهو التعليم عن بعد، حيث يمكن هذا النظام الجديد الطلبة والطالبات في كافة المراحل التعليمية من حضور جدول الحصص اليومي وتسجيل الحضور والغياب داخل الفصل الافتراضي والاتصال بمعلميهم وكأنهم في مدرسة حقيقية، وذلك ليكون نظام التعليم عن بعد هو النظام البديل عن الحضور اليومي لجدول الحصص.

ومع بدء العام الدراسي الجاري في المملكة، تم وضع الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول 1442 ليكون نظام التعليم عن بعد هو المتبع في الأسابيع السبعة الأولي، ثم يتم بعدها يتم اتخاذ قرار جديد حول امكانية الاستمرار في نظام التعليم عن بعد أو الحضور الفعلي للمدارس، وبالفعل صدر الأمر السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالاستمرار في نظام التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول 1442، وذلك خوفاً على حياة الطلاب من تفشى جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبعد انتهاء الفصل الدراسي الأول وإجازة نصف العام سيتم اتخاذ قرار جديد بشأن مدي إمكانية الحضور الفعلي للطلاب إلى المدارس مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية أو الاستمرار في نظام التعليم عن بعد.

رابط منصة مدرستي الجديد 1442 بعد التوقف وتسجيل الحضور ومتابعة الدروس:-

مع بدء العام الدراسي في المملكة العربية السعودية، ونظراً لاقرار نظام التعليم عن بعد كبديل عن الحضور الفعلي للمدارس، أعلنت وزارة التعليم عن إنشاء منصة مدرستي يستطيع الطلاب من خلال هذه المنصة حضور جدول الحصص اليومي والاستماع لشرح المعلمين، وتسجيل الحضور اليومي وأخذ الغياب بالنسبة للمعلم، وأيضاً الحصول على الواجبات اليومية ورفعها للمنصة مرة أخرى للمعلم لتقويمها ويمكن للطلبة والطالبات في المملكة تسجيل الدخول على منصة مدرستي من خلال اتباع مجموعة الخطوات السهلة الآتية:-