أبشر الخدمات الالكترونية 1442 | دليلك الشامل

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عمر شويل - جدة أبشر الخدمات الالكترونية يُعتبر من أهم وأبرز المنصات الإلكترونية التي تُقدم أكبر قدر ممكن من الخدمات الاستعلامية في المملكة العربية السعودية مقارنة بالعديد من المنصات الإلكترونية الأخرى، حيث تعمل وزارة الخارجية على توفير العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعودين خصوصاً بعد انتشار فيرس كورونا وذلك لمنع تكدس وازدحام المواطنين في المصالح الحكومية، وتعتبر خدمة الاستعلام عن تجديد جواز السفر من أهم الخدمات الجديدة التي تُقدمها المنصة، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على خطوات الحصول على هذه الخدمات إلكترونيًا.

منصة أبشر

منصة أبشر الخدمات الالكترونية عبارة عن نظام إلكتروني قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بإطلاقه، حيث تهدف المنصة إلى مساعدة كافة المواطنين السعوديين سواء المقيمين بداخل المملكة أو خارجها على إجراء كافة المعاملات الخاصة بهم إلكترونيًا بدون الحاجة إلى مراجعة الإدارات، حيث تعمل المنصة على الربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيًا لتُمكن المواطنين من الحصول على خدماتهم بسهولة ويسر.

كما تهدف المنصة إلى تحسين وتوفير أكبر قدر من السرعة في الأداء، والحد من حالات التزييف والتزوير وتوفير أكبر قدر ممكن من المجهود والوقت على المواطنين والمقيمين بالمملكة، إلى جانب العمل على تقليل أعداد المراجعين لإدارة الجوازات، كما يتميز النظام بأنه يقدم الخدمة مجاناً لكافة المواطنين وبدون دفع أي رسوم إضافية على مدار 24 ساعة في أي زمان ومكان، حيث تسهل على المواطن الصعوبات التي يواجهها في الانتظار في الطوابير والزحام الذي تشهده الإدارات يوميًا مما يعيق سرعة الأداء.

خدمات منصة أبشر الالكترونية

قامت وزارة الخارجية بتقديم العديد من الخدمات الالكترونية عبر منصة أبشر بهدف توفير أكبر قدر من الراحة لكافة المواطنين، حيث تنقسم هذه الخدمات إلى قسمين هما: قسم أبشر للأفراد وقسم أبشر للأعمال والمؤسسات، حيث تتمثل الخدمات الخاصة بكل قسم في الآتي:

خدمات منصة أبشر للأفراد

خدمات الجوازات.

خدمات المرور.

خدمات الأحوال المدنية.

إدارة التفاويض.

خدمة شئون الوافدين.

العديد من الخدمات العامة الأخرى مثل: إعادة إنشاء كلمة المرور، إصدار الوثائق، توثيق عقود الإيجار، توصيل الرسائل والطلبات وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخرى.

خدمات منصة أبشر للأعمال

خدمة إصدار الإقامة التي تُمكن صاحب المنشأة من إصدار إقامة للعامل لديه.

خدمة الاستعلام عن الوظائف الخالية بالمملكة وإمكانية التقديم بها.

خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

خدمة إصدار تأشيرة الخروج والعودة.

خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي.

سهولة تحديث معلومات جواز سفر المقيمين.

إمكانية الاستعلام عن الجوازات والتأشيرات الخاصة بالمواطنين.

الاستعلام عن خدمة التأمين الصحي للمواطنين.

خدمة توصيل الوثائق بالبريد.

خدمة تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا عبر موقع أبشر.

خدمة الاستعلام عن تصاريح الحج الصادرة من الجهات الحكومة بالسعودية.

خدمة تسديد ديون المواطنين السعوديين الغير قادرين مادياً.

خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال رقم اللوحة أو رقم الهوية من موقع أبشر الإلكتروني.

خطوات التسجيل في موقع أبشر الإلكتروني

في حالة رغبة أي مواطن من المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية أو خارجها من الاستفادة من منصة أبشر الخدمات الإلكترونية بشكل كامل فيجب عليه القيام بالتسجيل في الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر الحكومية، فما على المواطن سوى اتباع الخطوات التالية لإتمام عملية التسجيل بنجاح.

تتمثل خطوات التسجيل في المنصة في الآتي:

أولاً يتم الدخول إلى رابط التسجيل في موقع أبشر.

بعد ذلك يقوم المواطن بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح، حيث تتمثل هذه البيانات في الآتي: (رقم الهوية، رقم الجوال، اسم المتقدم للتسجيل باللغة الإنجليزية، إدخال كلمة مرور، عنوان البريد إلكتروني، وتأكيد البريد الإلكتروني).

ثم يقوم المواطن باختيار اللغة التي تريد التعامل بها مع البرنامج على حسب رغبته.

بعد ذلك يقوم المواطن بإدخال الرمز المرئي الموجود في المربع أسفل البيانات للتأكيد البشري.

ثم يقوم المواطن بقراءة الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية ثم يقوم بالموافقة عليها.

بعد ذلك يقوم بالضغط على زر التالي.

بعد ذلك سيقوم النظام تلقائيًا بإرسال رسالة نصية إلى هاتف المواطن الجوال للتأكيد، ثم يقوم المواطن بإدخال الرمز.

ثم يقوم بالضغط على زر التحقق.

بعد الانتهاء من إتمام هذه الخدمات سيكون قد تم التسجيل في بموقع أبشر السعودي بنجاح، وأصبح بإمكان أي مواطن الآن الاستعلام عن أي من الخدمات المتاحة بسهولة.

طريقة تجديد جواز السفر عبر منصة أبشر الالكترونية

تعتبر خدمة تجديد جواز السفر عبر منصة أبشر الالكترونية من أه وأبرز الخدمات التي يبحث عنها العديد من المواطنين السعوديين سواء المقيمين بداخل المملكة أو خارجها، لذلك سنتعرف على خطوات تجديد الجواز بسهولة.

تتمثل خطوات تجديد الجواز في الآتي:

أولاً يقوم العميل بزيارة موقع أبشر الإلكتروني.

بعد ذلك يقوم تسجيل الدخول بحسابه إلى منصة أبشر، في حالة عدم امتلاك المواطن لحساب يقوم بإنشاء حساب جديد على موقع الوزارة.

بعد ذلك يقوم المواطن باختيار قائمة الخدمات الإلكترونية الظاهرة في أعلى الصفحة.

ثم يقوم المواطن باختيار قائمه الجوازات.

ثم يقوم بالنقر على زر تجديد الجوازات.

بعد ذلك يقوم العميل بإدخال البيانات الخاصة بخدمة تجديد جواز السفر بشكل سليم، ثم يقوم بالنقر على زر التالي.

بعد ذلك تظهر صفحه إلكترونية جديدة تحتوي على المعلومات الخاصة بصاحب الجواز مثل الاسم والرقم الخاص بالجواز ومعلومات أخرى، يقوم العميل بالتأكد من صحه هذه المعلومات.

ثم يقوم بالنقر على أيقونة تجديد الجواز.

بعد ذلك يقوم باختيار اسم المدينة ويقوم بالموافقة على الشروط والأحكام، ثم يقوم بالضغط بعد ذلك على تجديد الجواز.

ستظهر صفحة إلكترونية جديدة تحتوي على صوره الجواز الخاص بالعميل، يقوم المستخدم بالتأكد منه ثم يقوم بالنقر على زر تأكيد.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة سيتم ظهور صفحة إلكترونية تفيد بأنه قد تم تجديد جواز السفر الخاص بالمواطن السعودي بنجاح.

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر الالكترونية

بعد التعرف على خطوات التسجيل في منصة أبشر سنقوم بالتعرف على خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية، حيث تقدم منصة أبشر خدمة الاستعلام عن الخدمات المرورية برقم اللوحة مما يسهل على الموطنين القيام بالعملية، فما على المواطن سوى اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستخدم بزيارة موقع منصة أبشر الموجود على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية.

بعد ذلك يقوم المستخدم بالتسجيل في المنصة عبر حسابة الإلكتروني وكتابة البيانات بشكل صحيح.

سيتم ظهور صفحة خاصة بالخدمات الاستعلامية، يقوم المواطن باختيار أيقونة “الاستعلام عن المخالفات المرورية”.

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة.

يقوم العمل من خلال هذه الصفحة بإدخال البيانات المطلوبة وهي (رقم لوحة السيارة، رقم الهوية الوطنية لمالك السيارة، كلمة المرور).

بعد الانتهاء من كتابة البيانات السابقة يقوم العميل بإدخال الرمز المرئي للتأكيد.

ثم يقوم بالضغط على زر عرض.

سيقوم النظام تلقائيًا بعرض عدد المخالقات المسجلة على السيارة وقيمة الغرامة المالية المطلوبة من مالك السيارة.

كيفية الاعتراض علي المخالفات المرورية في السعودية

بعد الانتهاء من الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة ومعرفة قيمة الغرامة المالية المطلوبة يرغب العديد من المواطنين السعوديين في تقديم اعتراض إلكتروني، حيث تتم هذه الخدمة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولاً يقوم العميل بتسجيل الدخول من خلال حساب المستخدم في منصة أبشر الخدمات الالكترونية.

بعد ذلك يقوم باختيار خاصية خدماتي.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة المرور.

بعد ذلك يقوم باختيار خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية.

ثم يقوم بإدخال رقم اللوحة المراد الاعتراض عليها وتحديد المشكلة وتسجيل الاعتراض على المخالفة الصادرة.

بعد ذلك سيقوم النظام بدراسة الطلب والبت فيه في وقت قصير.

الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة

تعمل منصة أبشر الخدمات الالكترونية على تقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات الإلكترونية للمقيمين بالمملكة العربية السعودية أو خارجها، حيث تشمل هذه الخدمات الإلكترونية المُقدمة من المنصة خدمة الاستعلام عن صلاحه تأشيرة الخروج والعودة والتي تمنح المواطنين المقيمين علي أرض المملكة الخروج منها و العودة إليها بشكل قانوني في أي وقت ما دامت صلاحية التأشيرة مستمرة، حيث يتم الاستعلام عن صلاحيه التأشيرة علي منصة ابشر من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم العميل بزيارة موقع تسجيل الدخول علي منصة ابشر.

ثم يقوم باختيار خدمة أبشر للأفراد.

بعد ذلك يقوم بتسجيل بيانات حسابة في مكانها المطلوب، ثم يقوم بالضغط على زر تسجيل.

سيتم الانتقال تلقائيًا إلى صفحة الخدمات الإلكترونية، يقوم المواطن بالضغط على أيقونة استعلامات” الظاهرة تحت خانة “خدماتي”.

ثم يتم الضغط على زر “جوازات”.

بعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط على زر “حالة تأشيرة خروج وعودة”.

ثم يقوم بإدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالتأشيرة وهي كالتالي: (رقم رخصة الإقامة – رقم هوية الكفيل – الرمز المرئي).

بعد ذلك سيقوم النظام بتخيير المواطن بين خيارين هما إدخال رقم التأشيرة أو إدخال رقم الجواز يقوم المواطن باختيار أحدهما وإدخاله حسب رغبته أو حسب المعلومات المتاحة لديه.

ثم يقوم المستخدم بالضغط على زر عرض.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة بنجاح سيتم عرض نموذج خاص ببيانات التأشيرة وحالتها بالتفصيل، حيث سيقوم بعرض المعلومات الآتية:(اسم صاحب التأشيرة -رقم التأشيرة – السفر قبل – مدة التأشيرة – تاريخ انتهاء الإقامة – منفذ الدخول للمملكة – نوع التأشيرة تاريخ دخول المملكة)، وبذلك يكون قد تمت عملية الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة بنجاح.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة

يجب على المواطن المُستعلم اتباع الخطوات الآتية من أجل الحصول على خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة بنجاح، حيث تتمثل خطوات الاستعلام عن هذه الخدمة في الآتي:

أولاً يتم الدخول إلى رابط أبشر للجوازات.

بعد ذلك نقوم باختيار خاصية خدمات أبشر للأفراد.

ثم يقوم المواطن بتسجيل الدخول على موقع المنصة.

ثم يقوم المستخدم باختيار الاستعلامات الإلكترونية.

بعد ذلك يقوم بالضغط علي استعلامات الإقامة.

ثم يتم إدخال رقم الإقامة الخاص بالمستخدم ورمز التحقق.

سيتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بكافة التفاصيل الخاصة بتاريخ انتهاء الإقامة.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة المعلومات حول منصة أبشر الخدمات الالكترونية بنجاح، كما تعرفنا على أهم الهداف التي تهدف وزارة الداخلية إلى تحقيقها من خلال المنصة، إلى جانب أننا تناولنا بالتفصيل خطوات الاستعلام عن خطوات التسجيل في المنصة وكيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية وكيفية تجديد جواز السفر، كما تعرفنا على خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة.