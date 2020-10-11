نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سارع بحجز وحدتك السكنية بالدمام والخبر عبر سكني ومعرفه الأقساط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عملت المملكة العربية السعودية علي بناء الوحدات السكنية في جميع أنحاء المملكة بالتعاون مع وزاره الإسكان السعودية والتي تهدف إلي تمليك المواطن السعودي لوحده سكنيه له ولأسرته، وقد تتوافق الوحدات لجميع المواطنين بالمملكة من حيث المساحات المختلفة والأسعار المختلفة التي تساعد المواطنين السعوديين من تملك وحده سكنيه، فقد قامت المملكة علي بناء وحدات سكنيه والتقديم في مكه المكرمة والطائف.

تطبيق سكني

عملت وزاره الإسكان السعودية بتسهيل عمليه الحجز والتقديم للوحدات لذلك أنشأت تطبيق سكني، فعملت المملكة علي استقبال طلبات المواطنين من خلال التطبيق والموقع الإلكتروني وذلك لتملك الوحدة السكنية، لهذا تعمل المملكة جاهده كل الجهد المبذول علي بناء الوحدات السكنية الحجز بها وتسليمها للمواطنين،كما يمكن للمواطن أيضا الاستعلام عن جميع الوحدات الموجودة بالسعودية والتقديم ومعرفه الأسعار والأقساط واختيار المكان والمساحة المناسبة له، كما يمكن أيضا للمواطنين الحجز في الوحدات السكنية بجده.

الوحدات السكنية بالدمام والخبر

تعمل المملكة العربية السعودية علي بناء الوحدات السكنية في أنحاء المملكة ويمكن أيضا للمواطنين الحجز في الوحدات السكنية بجده، لذلك بدأت المملكة في الآونة الأخيرة بفتح الحجزات للمواطنين ومعرفه الوحدات التي يمكن للمواطن تملكها بمدينه الدمام والخبر والتي سوف نقوم بشرحها من خلال هذه المقالة والتي يمكن للمواطن معرفتها والحجز فيها، فهذه الوحدات تتمثل في الأتي:

الواجهة بقسط 1983 ريال سعودي.

بقسط 1983 ريال سعودي. الفريدة بقسط 786 ريال سعودي.

بقسط 786 ريال سعودي. عوالي الظهران بقسط 1574 ريال سعودي.

بقسط 1574 ريال سعودي. أنار السكني بقسط 1800 ريال سعودي.

بقسط 1800 ريال سعودي. سرايا الغروب تم الحجز بالكامل.

تم الحجز بالكامل. أطلالة البحر بقسط 2353 ريال سعودي.

بقسط 2353 ريال سعودي. أ صداف الخبر بقسط 2180 ريال سعودي.

بقسط 2180 ريال سعودي. القطيف البراني تم الحجز بالكامل.

تم الحجز بالكامل. نساج تاون 1 1769 ريال سعودي.

1 1769 ريال سعودي. سدين بقسط 1841 ريال سعودي.

بقسط 1841 ريال سعودي. نساج تاون 2 بقسط 2147 ريال سعودي.

2 بقسط 2147 ريال سعودي. منازل القطف تم الحجز بالكامل.

تم الحجز بالكامل. مد بقسط 1883 ريال سعودي.

بقسط 1883 ريال سعودي. واحة مدي بقسط 953 ريال سعودي.

بقسط 953 ريال سعودي. واحة الدمام بقسط 2065 ريال سعودي.

بقسط 2065 ريال سعودي. فلل البيرق بقسط 2142 ريال سعودي.

كيفيه التقديم للوحدات السكنية

يمكن للمواطنين المتوافر فيهم شروط سكني التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بسكني أو من عبر الهواتف الجوالة الذكية بتحميل تطبيق سكني من المتجر وتسجيل الدخول ومعرفه الوحدات السكنية ويمكن التقديم من عبر التطبيق أيضا، لذلك عملت المملكة علي تسهيل عمليه التقديم للمواطنين السعوديين.

وفي نهاية المقالة نتمنى أن نكون قمنا بشرح الوحدات السكنية بمدينه الدمام والخبر والاستعلام عن الوحدات الموجودة بها ومعرفه الأقساط المستحقة، ويمكن للموطن معرفه كيفيه التقديم في سكني وشروطه بالسعودية.