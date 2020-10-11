نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل الدخول لمنصة مدرستي الجديد 1442.. تعرف على مواعيد حضور الطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتزايد البحث بشكل يومي عن رابط منصة مدرستي الجديد من أجل التسجيل فيها لجميع الطلبة والطالبات، ويتساءل الكثيرين عن كيفية التعلُم من خلالها، حيث تعد منصة مدرستي أحد المنصات التعليمية والتي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وذلك تزامناً مع انتشار فيروس كورونا المستجد والمعروف باسم”كوفيد 19″ وغلق كافة المدارس فى أنحاء العالم وليس المملكة فقط، وإجراء العملية التعليمية عن بُعد للحفاظ على سلامة الجميع، وإليكم فى السطور التالية خطوات التسجيل فى منصة مدرستي ورابط الدخول.

رابط تسجيل الدخول لمنصة مدرستي 1442

ومن خلال إتباع الخطوات التالية يمكن لجميع الطلاب أو أولياء الأمور التسجيل فى منصة مدرستي ومتابعة الدروس:

أولا عليك الدخول إلى رابط منصة مدرستي.

ثم النقر على خانة تسجيل الدخول.

بعد ذلك على الطالب ملئ كافة الخانات بالبيانات المطلوبة.

يتم استقبال رمز التأكيد من خلال رقم الهاتف الجوال الذي تم إدخاله فى البيانات المطلوبة مسبقاً.

اضغط على تسجيل الدخول وسوف يظهر أمامك اللوحة الرئيسية الخاصة بمنصة مدرستي.

موعد حضور الطلاب على المنصة التعليمية

بعد تسجيل الدخول إلى المنصة سوف يعرف الطالب الجدول اليومي الخاص بالصف الدراسي المنتمي إليه، ويعرف الواجبات التي تُطلب عقب كل شرح، وأيضاً قامت الوزارة بوضع مواعيد خاصة بالحضور والانصراف لكل مرحلة تعليمية، فالمرحلة الابتدائية تكون فى الساعة الواحدة ظهراً إلى الخامسة مساءً، أما المرحلة المتوسطة فيكون فى تمام الساعة السابعة صباحاً إلى الثانية عشر ظهراً، أما عن المرحلة الثانوية فيكون الحضور من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر.