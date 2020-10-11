نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر بالاعفاء من سداد قرض بنك التسليف السعودي اذا توفرت بك شروط معينة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعفاء من قروض بنك التسليف، قامت وزارة المالية مع وزارة العمل بذل الجهود لكي يتم إعفاء بعض المقرضين من بنك التسليف، وهذا من خلال تقديم المستفيدين من القروض لتقديم طلب الإعفاء منها وهذا بعد أن أصبح العميل صاحب المشاريع الذي قام بتدعيم اقتصاد البلاد أصبح الآن يحق له أن يعفى من قروض بنك التسليف.

شروط الاعفاء من قروض بنك التسليف

حتى يتم إعفاء الشخص الذي قام بالإقراض من البنك فلابد أن يتقدم بطلب للبنك، ولابد أن يرافق هذا الطلب رقم الهوية الخاص بالشخص الذي قام بالاقتراض، ورقم العقد الذي تم بينه وبين البنك، وتاريخ الحفيظة ومصدرها ورقمها.

وتحديد الشخص المقترض ما إذا كان رجل أو إمرأة، ويتم كتابة الاسم بشكل رباعي، بجانب تحديد رقم الهاتف والسكن، وبعد ذلك يتم الإمضاء من جانب المقترض على الطلب وإذا وجد شركاء لابد من ذكر أسمائهم.

الأوراق المطلوبة لطلب إعفاء من قروض بنك التسليف

عندما يتقدم الشخص بتقديم أوراقه لكي يحصل على إعفاء قروض من بنك التسليف، وحتى يتم مراجعة هذا الطلب مطابقته للحالة الاجتماعية للشخص الذي يتقدم لإعفائه من المتبقي من القرض.

حتى يتم النظر فيها بالقبول أو الرفض ولابد من توفير بعض الأوراق الخاصة بذلك فمنها صورة البطاقة الشخصية وتقديم طلب يوضح فيه الحالة الاجتماعية بشكل صحيح، والكارت المخصص للعائلة، وبعض التقارير الطبية التي يتطلبها البنك لما يكون الشخص المتقدم بذلك بالتوقيع على هذا الطلب.