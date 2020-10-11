الرياض: القبض على مقيم بحوزته أكثر من 2500 شريحة وأوراق بصمات لأشخاص غير معروفين

بلادي – الرياض:ألقت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض القبض على مقيم من الجنسية المصرية يعمل مندوباً لإحدى شركات الاتصالات ويقوم بتفعيل الشرائح ببصمات عملاء سابقين. وعثر بحوزة الوافد على أكثر من 2500 شريحة اتصالات لشركات محلية مختلفة وأكثر من 22 ألف ريال، و3 أجهزة سحب بطاقات شحن و3 أختام تحمل أسماء مؤسسات تجارية وجهاز لابتوب. وضبط مع الوافد عدد كبير من الأوراق التي تحمل بصمات لأشخاص غير معروفين، وتم التحري معه وإشعار النيابة العامة بذلك.

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