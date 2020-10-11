“الصحة” توصي هذه الفئات بتأجيل العمرة في الوقت الراهن

بلادي – الرياض:كشفت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، عن قائمة بالفئات التي توصي بتأجيلها أداء مناسك العمرة أو زيارة الحرم في الوقت الراهن.
وضمت القائمة “المصابين بالسكري غير المنضبط أو أمراض الشرايين التاجية أو ارتفاع ضغط الدم”، أو من جرى تنويمهم خلال آخر 6 أشهر.
إلى جانب من يعانون من أمراض تليف الكبد، نقص المناعة، قصور عضلة القلب، السمنة المفرطة، وكذلك المصابون بأمراض الصدر المزمنة الذين تم تنويمهم خلال آخر سنة، بخلاف السيدات الحوامل.
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