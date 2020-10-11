متخصص في الاستشارات النفسية الأسرية يكشف السن المثلى لتوعية الطفل بالتحرش

بلادي – الرياض:كشف الطبيب المتخصص في الاستشارات النفسية الأسرية، الدكتور عبدالله غازي، الطرق المناسبة لتوعية الأطفال بالتحرش وسبل الحماية منه.

وأكد خلال حديثه لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن التوعية بالتحرش يجب أن تبدأ من مراحل مبكرة وتتطور مع العمر، بحيث يعلم الطفل في بعض المراحل أن هناك تصرفات لا يمكن تقبلها سوى من الوالدين، ثم تعريفه في مرحلة أكثر تقدمًا بأن تلك التصرفات لا يمكن تقبلها في العموم.

وأوضح أن اتباع هذا النمط التوعوي يؤهل الطفل لتفادي المفاجأة إذا ما تعرض لحالة تحرش، ومن ثم تفادي حصوله على معلومات خاطئة حال التأخر في اتباع هذا النمط التوعوي.