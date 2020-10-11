بلادي – الرياض:كشف الطبيب المتخصص في الاستشارات النفسية الأسرية، الدكتور عبدالله غازي، الطرق المناسبة لتوعية الأطفال بالتحرش وسبل الحماية منه.
وأكد خلال حديثه لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن التوعية بالتحرش يجب أن تبدأ من مراحل مبكرة وتتطور مع العمر، بحيث يعلم الطفل في بعض المراحل أن هناك تصرفات لا يمكن تقبلها سوى من الوالدين، ثم تعريفه في مرحلة أكثر تقدمًا بأن تلك التصرفات لا يمكن تقبلها في العموم.
وأوضح أن اتباع هذا النمط التوعوي يؤهل الطفل لتفادي المفاجأة إذا ما تعرض لحالة تحرش، ومن ثم تفادي حصوله على معلومات خاطئة حال التأخر في اتباع هذا النمط التوعوي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متخصص في الاستشارات النفسية الأسرية يكشف السن المثلى لتوعية الطفل بالتحرش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.