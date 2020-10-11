طريقة التسجيل في حساب المواطن 1442 الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق

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عمر شويل - جدة ننشر رابط التسجيل في حساب المواطن 1442 الرسمي عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية، حيث تم وضع خطة زمنية لصرف وإيداع مبالغ حساب المواطن المالية في حسابات المستحقين البنكية، ومواعيد خاصة بالتسجيل في البرنامج تختلف باختلاف الدفعات، وقد أتاح البرنامج إمكانية استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن للتعرف على قيمة الاستحقاق.

يجب العلم أن حساب المواطن لا يستقبل طلبات تسجيل جديد في حساب المواطن للمواطنين الغير مُسجلين في البرنامج منذ شهر مارس من العام الجاري، وسيتم إعادة التسجيل في برنامج حساب المواطن مرة أخرى بعد أن تتم مراجعة ضوابط البرنامج في المستقبل، ويتيح البرنامج في الوقت الحالي إمكانية إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين، ومن خلال موقعنا نوفر رابط دخول موقع حساب المواطن الرسمي.

حساب المواطن 1442

تم إطلاق رابط التسجيل في حساب المواطن السعودي منذ 1 نوفمبر 2017 وتمت إتاحة التسجيل في البرنامج على مدار 24 ساعة، وقد تم إنشاء برنامج الدعم الحكومي من أجل دعم الأسر ذوي الدخل المنخفض حتي يصبح في استطاعتهم تحمل الأعباء القادمة جراء الإصلاحات الاقتصادية القادمة ضمن الرؤية الرشيدة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.

وأعلن البرنامج عن آلية التسجيل في برنامج حساب المواطن للاستفادة من دعم البرنامج النقدي، وتمثلت آلية التسجيل في تقدم رب الأسرة بتعبئة طلب تسجيل حساب المواطن عن طريق بوابة حساب المواطن الإلكترونية، ومن ثم توفير البيانات والمستندات المطلوبة واللازمة من أجل الحصول علي قيمة الاستحقاق النقدي في حال كنت من المؤهلين للحصول علي الدعم الحكومي.

ويتم التسجيل في البرنامج عن طريق دخول بوابة حساب المواطن ثم تعبئة البيانات، وإضافة الزوجة والتابعين لرب الأسرة، ويشتمل مصطلح رب الأسرة علي الفئات الآتية: (رجل متزوج، أم مستقلة، أب مستقل، أكبر الإخوة، زوجة غير المؤهل، الفرد المستقل)، أما عن التابعين فهم، الزوجات، الأولاد، المعالين قانوناً، أما عن توضيح مصطلح الفرد المستقل، نجد أنه يشتمل الفئات التالية:

الذكر أو الأنثي: بدايةً من عمر 24 عام فأكثر.

غير المتزوج: الأعزب، الأرمل أو الأرملة، المطلق أو المطلقة.

من ليس لديه تابعين أو معلين قانوناً.

يرجي العلم أنه في حال كان عمر المواطن من 18 عام إلي أقل من 24 عام، فسوف يطلب منه إثبات استقلالية السكن.

طريقة التسجيل في حساب المواطن 1442

أتاح البرنامج إمكانية التسجيل في برنامج الدعم الحكومي منذ إطلاق البرنامج في عام 2017م، واستمر في استقبال طلبات التسجيل حتى شهر مارس لعام 2020م، حيث يقوم المتقدم بإنشاء حساب مواطن جديد عبر بوابة البرنامج الإلكترونية، ثم إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم وهي، رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد، وهذه هي الخطوة الأولي وهي إنشاء حساب جديد، ونُجمل لكم فيما يلي باقي الخطوات.

بعد إنشاء حساب جديد، يتم إرسال رسالة علي رقم الجوال المسجل علي الحساب، وتحتوي الرسالة علي كلمة السر المؤقتة لإتمام عملية التسجيل.

يقوم المتقدم بتغيير كلمة السر.

تعبئة البيانات اللازمة وهي (بيانات عامة، بيانات التابعين، بيانات العقارات، بيانات العنوان، بيانات الدخل، بيانات الحساب البنكي).

مراجعة البيانات والتأكد منها ثم الإقرار علي صحتها.

رفع الوثائق المطلوبة، وذلك في حين طُلب منك ذلك، ويمكنكم مشاهدة طريقة التسجيل في حساب المواطن 1442 من خلال الفيديو التالي:

رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية



استهدف برنامج حساب المواطن فئات معينة للحصول علي الدعم النقدي، وهذه الفئات هي: (رب الأسرة حامل بطاقة تنقل، المواطنة السعودية المتزوجة بغير سعودي، الفرد المستقل حامل بطاقة التنقل، رب الأسرة السعودي، الفرد المستقل السعودي)، ونوفر لكم رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية من خلال التالي:

رابط موقع حساب المواطن الرسمي.

حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي

يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي تحديث بياناتهم عند الحاجة لذلك من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية، ولن يؤثر تحديث البيانات أو تسجيل حساب المواطن علي الاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي، ولا يتم الإفصاح عن إعانة الضمان الاجتماعي كدخل للمستفيد، ويعد حساب المواطن والضمان الاجتماعي برنامجان منفصلان ولكلٍ منهما شروطه الخاصة.

ويرجي العلم أنه يتم التعامل مع البيانات بأعلي درجات السرية والأمان، بما يضمن خصوصية المستفيدين من برامج الدعم الحكومي، وتم الإعلان سابقاً من خلال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن هناك 800 ألف أسرة و 2 مليون فرد من مستفيدي الضمان الاجتماعي سيتم ضمهم تلقائياً للاستفادة من دعم حساب المواطن، والهدف من ذلك هو إخراج 150 ألف شخص من الرعوية إلي التنموية.

حاسبة حساب المواطن التقديرية

يتم التسجيل في حساب المواطن للحصول علي دعم الدفعة المقبلة، حيث تم الإعلان عن إيداع مبالغ دورة الاستحقاق المُستحقة من برنامج حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين، بحد أدنى بلغ 300 ريال للأسرة الواحد والفرد المستقل، وتم إطلاق حاسبة حساب المواطن التقديرية من أجل التعرف علي قيمة الاستحقاق لمستحقي الدعم.

وقد أوضح برنامج حساب المواطن الشروط العامة لأهلية الحصول علي مبالغ دعم البرنامج الحكومي، التي تمثلت فيالتالي:

وجوب الإقامة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

وأن لا يكون سجيناً أو في أحد المراكز الخاصة بالإيواء الحكومي.

وأن يكون سعودي الجنسية أو حاملاً لبطاقة التنقل.

توافق البيانات المدخلة في بوابة حساب المواطن وعلي حسابه الشخصي بالبرنامج مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

مراعاة جودة ودقة بيانات الجهة.

زيادة حساب المواطن للمستحقين بعد المراجعة

أعلن مدير عام حساب المواطن السعودي أنه في حال ارتفاع أسعار البنزين أو تعريفة الكهرباء، فسوف يتم زيادة دعم البرنامج الشهري للمستحقين، ويتوقف ذلك علي علي المعطيات المتاحة، وسيتم تنفيذ ذلك من خلال اللجنة الوزارية المشكلة والتي تقوم بمراجعة المدخلات والبيانات الخاصة بالبرنامج، ويوفر لكم موقع ثقفني موعد نزول الرواتب الشهر الجاري ولمدة عام كامل.

ومن الممكن أن تتم زيادة حساب المواطن في حال حدوث تغييرات علي الأسرة المستحقة، مثل زيادة عدد أفرادها وأعمارهم، أو انخفاض الدخل الشهري، فهذا يؤدي بالضرورة إلي ارتفاع دعم حساب المواطن، ويمكنكم التسجيل في حساب المواطن 1442 بعد دخول موقع حساب المواطن الرسمي لإضافة البيانات أو تسجيل حساب جديد.

وأكد علي أن معدلات حساب المواطن تظل ثابتة ما لم يحدث تغيرات، وستتم المراجعة كل ثلاثة أشهر، ولن يتم إسقاط أو استبعاد المواطنين المرتبطين بقروض عقارية، ووفقاً لسياسات حساب المواطن، فسوف يتم صرف الدفعة المقبلة لمن تنطبق عليهم شروط الأهلية الذين أكملوا عملية التسجيل في برنامج الدعم الحكومي.

تفاوت قيمة الاستحقاق بين الأسر

في حال استحقاق أسرة لمبلغ 800 ريال، يرجع السبب وراء ذلك في كونها أسرة متوسطة ذات دخل متوسط، ومثال ذلك؛ في حال كانت الأسرة تتكون من 5 أفراد (رب أسرة وزوجة وتابع واحد يزيد عمره عن 18 عام، و3 تابعين يقل عمرهم عن 18 عام) وكان إجمالي الدخل 11.135 ريال، فهنا سوف تحصل هذه الأسرة علي مبلغ 800 ريال سعودي.

أما إذا كانت أسرة كبيرة ذات دخل مرتفع فسوف يكون مقدار الاستحقاق وفقاً للمثال التالي؛ أن تكون الأسرة مكونة من 8 أفراد، 5 تابعين أكثر من 18 عام، 2 تابع أقل من 18 عام، وكان دخل الأسرة 22.860 ريال، فسوف يكون مقدار الدعم 800 ريال.

إيداع حساب المواطن الدفعة الخامسة والثلاثون صفر 1442

أعلن برنامج حساب المواطن رسمياً من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن البدء في إيداع مبالغ دورة الاستحقاق الخامسة والثلاثون لشهر أكتوبر 2020م الموافق لشهر صفر 1442هـ في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات، وقد استمر البرنامج في إيداع المبالغ المستحقة على مدار اليوم حتى نهاية استحقاقات دورة أكتوبر.