نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة الدعم السكني لحساب نسبة الدعم والإستفادة من مبادرات الدعم السكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة الدعم السكني الأداء التي تستخدم لقياس الدعم السكني للمستحقين التي تتوافر فيهم الشروط والضوابط والمعايير التي وضعتها وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية فيما يخص مشاريع الوزارة والوحدات السكنية الجديدة تحت الإنشاء والوحدات السكنية الجاهزة، بالإضافة إلي القرض العقاري المدعوم، حيث تحدد حاسبة الدعم السكني مقدار الدعم بعدة نقاط أهمها القيمة المالية الراغب المستفيد الحصول عليها، مدة التمويل التي يرغب المستفيد السداد من خلال، عدد أفراد الأسرة، بالإضافة إلي الدخل الشهري.

حاسبة الدعم السكني

يتمكن المواطن من حساب قيمة الدعم السكني من خلال الدخول علي حاسبة الدعم السكني ثم القيام بالاجراءات التالية:

يقوم المستفيد بتسجيل قيمة التمويل التي يرغب في الحصول عليه، حيث يبدأ التمويل من 100000 ألف ريال سعودي ويصل إلي 500000 ريال سعودي. يقوم المستفيد بتسجيل مدة التمويل والتي تبدأ بخمس سنوات وتصل إلي 25 سنة. يقوم المستفيد بتسجيل عدد أفراد الأسرة والتي تبدأ بفرد واحد وتصل 12 فرد. يقوم المستفيد بتسجيل الدخل الشهري المخصص له. يقوم المستفيد بالضغط على الموافقة على الشروط والأحكام. يقوم المستفيد بالضغط على كلمة أحسب. أخيراً ستجد حاسبة الدعم حددت لك التالي(نسبة الدعم، المبلغ المستحق قبل الدعم وبعد الدعم، القسط الشهري قبل الدعم وبعد الدعم).

مبادرات الدعم السكني الجديدة

تتنوع مبادرات دعم وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية إلي المواطنين السعوديين حيث يمكن لكل مواطن سعودي الإطلاع على مبادرات الدعم السكني التي يستفيد منها المواطنين السعوديين والمدنيين والعسكريين ومنسوبي التعليم والأرامل والمطلقات وأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، بالإضافة إلى مبادرة تجديد المساكن، ومبادرة تحمل قيمة الضرائب المضافة، كما تتيح وزارة الإسكان مجموعة كبيرة من المناطق السكنية ضمن المشاريع الجديدة لكافة المواطنين بالمملكة، طبقا إلي عدة شروط يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار.

شروط الدعم السكني

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها للحصول على الدعم السكني والتي تأتي من أهمها التالي:

أن يكون المستفيد من الدعم السكني مواطن أو مواطنة يحمل الجنسية السعودية.

مواطن أو مواطنة يحمل الجنسية السعودية. ينبغي أن يكون المتقدم مواطن أو مواطنة تعيش في المملكة العربية السعودية بصفة دائمة.

ينبغي أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.

ينبغي أن لا يكون المتقدم يمتلك مسكن ملائم مسجل بإسمه.

ينبغي أن لا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم السكني من قبل.

فيما يتم تحديد عدة شروط أخري عن كل مبادرة من مبادرات الدعم السكني الجديدة، وذلك بإضافة شروط أخري أو بإضافة دعم إضافي لكل مبادرة علي حدة.

علي جانب آخر أعلنت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية أسعار الوحدات السكنية الجديدة التي تتميز بمساحات متنوعة تناسب كافة الأذواق، بالإضافة إلي الإعلان المسموح لها الاعفاء من سداد قيمة الوحدة السكنية تضامناً منها بالتيسير على كافة المواطنين الذين لديهم ظروف خاصة للتمتع بالمزايا الكبيرة التي تقدمها وزارة الإسكان إلي المواطنين السعوديين الراغبين في الإستفادة بالدعم السكني.