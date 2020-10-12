نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرامة تأخير تجديد هوية مقيم وشروط وخطوات تجديدها من منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أهم الخدمات التي تقدمها الجوازات السعودية، خدمة تجديد هوية مقيم عبر منصة أبشر، وهذه الخدمة يستفيد منها الكثيرين من العاملين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ويستطيع أي مقيم ان يقوم بتجديد هوية مقيم إلكترونياً من خلال الدخول على منصة أبشر الإلكترونية، وخاصة بعد الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة والعالم بسبب جائحة كورونا، وحفاظاً على صحتهم وعدم تعرضهم للإصابة بهذا الوباء، وتجنبهم للعقوبات التي يمكن أن يتعرضوا لها بسبب عدم تجديد هوية مقيم في موعدها المحدد.

وقالت المديرية العامة للجوازات السعودية، في تدوينه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن توقيع الغرامة على المتأخرين عن تجديد هوية مقيم، تكون بعد ثلاثة أيام من انتهاء صلاحيتها، وناشدت الجوازات السعودية المقيمين بالمملكة تجديدها في موعدها، حتى لا يتعرضون لتوقيع غرامه مالية عليهم، وحددت الجوازات قيمة الغرامة بـ 500 ريال سعودي في المرة الأولى، و1000 ريال سعودي في المرة الثانية، وقالت أن المقيم سوف يتعرض للإبعاد عن البلاد في المرة الثالثة.

شروط تجديد هوية مقيم

قامت المديرية العامة للجوازات بتحديد الشروط التي يجب توافرها لتجديد هوية مقيم إلكترونياً وهى كالآتي:-

أن يقوم المتقدم بسحب طلب تجديد هوية الإقامة والقيام بملأ الطلب وتوقيعه من الجهات المعنية. أن يقوم المتقدم بإحضار صورة من الترخيص أو السجل التجاري. أن يقوم المقيم بإحضار الإقامة القديمة. أن يكون جواز سفر المقيم ساري المفعول. أن يقوم بإحضار كارت العمل. أن يكون المقيم قد قام بتسديد رسوم رخصة العمل وتجديد الإقامة. أن يقوم المقيم بإحضار الكشف الطبي. إحضار المقيم عدد 2 صورة شخصية حديثة.

خطوات تجديد هوية الإقامة

حددت الجوازات السعودية خطوات تجديد هوية مقيم إلكترونياً من خلال منصة أبشر الإلكترونية وهى كما يلي:-