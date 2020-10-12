نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إضافة تابع في حساب المواطن والشروط والأوراق للمطلقة والأرملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية إضافة تابع في حساب المواطن الأمر الذي يبحث عنه الكثير من المواطنين المسجلين والمستفيدين من الدعم، خاصة بعدما توقف تسجيل جديد وفق التعديلات التي أٌجريت مؤخراً في البرنامج، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن أن لا يوجد وقت محدد لفتح التسجيل بينما يتوقف الأمر على الانتهاء من مراجعة التحديثات على أساس الضوابط الجديدة التي تخص المستقل ويقصد به الأعزب سواء الرجال أو النساء ومن يعيش في المسكن بمفرده منهم المطلقات والأرامل ممن ليس لديهم تابعون (أي يكون الشخص متسقلاً في السكن بمفرده)، وهنا يحتاج حساب المواطن إلى الأوراق التي تثبت ذلك.

هل يضاف التابعين في حساب المواطن تلقائياً؟

سؤال ورد على لسان الكثير من المواطنين في المملكة بعد التعديلات الأخيرة وإيقاف التسجيل في حساب المواطن، وكيف أضيف تابع لرب الأسرة؟، فيما جاء رد البرنامج أن إضافة التابعين وفق أعمارهم في البرنامج بطريقة سهلة إلكترونياً وليس تلقائياً من النظام، حيث يقوم رب الأسرة هو بالإضافة من خلال حسابه الشخصي، ونفس الأمر بالنسبة لإضافة التابعين للأرملة والمطلقة مع توافر بعض الوثائق التي تثبت تابعية الأولاد لها.

شروط إضافة تابع في حساب المواطن

شروط إضافة التابعين حساب المواطن هي المعايير المحددة من البرنامج الأساسية والتي على النحو التالي:-

يشترط الجنسية السعودية باستثناء الشخص المنفرد.

الإقامة في المملكة بشكل كامل ودائم، بمعنى أنه لا يغادر البلاد لأكثر من 3 شهور متتالية.

يجب إثبات الإستقلالية.

إثبات الإستقلالية وضوابط حساب المواطن

عقد موحد من منصة إيجار. صك ملكية السكن. إثبات السكن الجامعي أو الكلية أو المعهد الذي يدرس به.

شروط إضافة التابعين في حساب المواطن للأرملة والمطلقة

الأوراق المطلوبة :- لابد من الوثائق التي تثبت إعالة الأرملة والمطلقة للتابعين لها كالتالي:-

صد إعالة.

بالنسبة للأرملة يحتاج صك حصر ورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة.

إثبات الإحتضان من وزارة العمل.

كيفية إضافة تابع في حساب المواطن