نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد ساما تهتم SAMACares إلكترونياً بالخطوات لعملاء البنوك المتضررين في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة حجز موعد ساما تهتم SAMACares تعتبر واحدة من الخدمات الهامة، والتي يتم تقديمها بشكل إلكتروني عبر منصة ساما تهتم التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي، ومن خلالها يستطيع عملاء البنوك المحلية وخاصة المتضررين منهم تقديم شكوى أو استفسار بشأن مشكلته القائمة، وتوفر مؤسسة النقد غطاء إشرافي ومتابعة دائمة للبنوك وشركات التمويل المرخصة؛ لتمكين عملية الحوكمة في الخدمات والعمليات المصرفية، ولدعم العملاء في حل مشاكلهم المصرفية لدى البنوك التي يتعاملون معها، ومن أجل ذلك سوف نتعرف في موضوعنا اليوم على طريقة حجز موعد عبر منصة ساما تهتم التابعة لمؤسسة النقد.

خدمة حجز موعد ساما تهتم

تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي دائما في سبيل الحفاظ على تزايد معدل تنمية الاقتصاد الوطني، وإدارة احتياطي النقد الأجنبي بشكل يضمن استقرار العملة، بالاضافة إلى توفير مجموعة من الخدمات الإلكترونية لعملاء البنوك من الأفراد وأصحاب المؤسسات والمنشآت، ومنها خدمة حجز الموعد التي تهم العديد من عملاء البنوك المتضررين، وتفيد أيضا الكثير من العملاء الذين يهمهم جمع استفسارات مباشرة، وذلك قبل الدخول في برنامج تمويلي أو ادخاري أو استثماري لدى أحد البنوك التي تعمل تحت غطاء المؤسسة.

طريقة حجز موعد بالخطوات

حتى يستطيع العميل حجز موعد في إحدى فروع مؤسسة النقد العربي السعودي، يلزمه اتباع الخطوات البسيطة عبر منصة ساما تهتم SAMACares وهي:

يقوم العميل أولاً بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة ساما تهتم. من أسفل الواجهة الرئيسية للمنصة يقوم العميل بالضغط على خدمة حجز موعد. يقوم العميل بعد ذلك باختيار الفرع الأقرب والمناسب بالنسبة له من القائمة المنسدلة في صندوق اختيار الفرع. يقوم العميل أيضا باختيار الخدمة المرغوبة القائمة المنسدلة في صندوق اختيار الخدمة، ما بين خدمات إدارة التنفيذ، خدمة شكاوى شركات التمويل، خدمة شكاوى البنوك، خدمة الاستفسارات وحماية العملاء، خدمة شكاوى شركات التأمين. يقوم العميل بعد ذلك بتعبة بيانات رقم الهويّة ورقم الجوال، ثم يقوم بالضغط على التالي. في الخطوة الأخيرة يقوم العميل باتباع الإرشادات والتعليمات لتحديد الموعد المناسب.

طرق التواصل ورابط منصة ساما تهتم

يمكن للعميل الاطلاع على عناوين فروع المؤسسة لاختيار أقربهم من أجل تنفيذ الخدمة، وذلك من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة النقد العربي السعودي ، حيث يمكن التعرف على عنوان الفرع والرمز البريدي والهاتف والفاكس وصندوق البريد الخاص بكل فرع، ويمكن حجز موعد عبر المنصة الإلكترونية التابعة لمؤسسة ساما تهتم SAMACares، كما يمكن التواصل وتقديم الاستفسارات عبر صفحة ساما تهتم على تويتر أو انستجرام، أو يمكن للعميل التواصل مع خدمة العملاء مباشرة من خلال رقم 8001256666 مباشرة.